GSS: Ostanite u toplom domu; HAC: Nemojte pretjecati ralice!

Najavljeno pogoršanje vremena, prema kojem će krajem tjedna do Hrvatske doći masa sibirskog hladnog zraka koja će donijeti pet-šest najhladnijih dana ove godine, ozbiljno su shvatili i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja.

Naime, očekuju se temperature od -10 stupnjeva.

- Dragi naši, s obzirom na najavljenu nepovoljnu vremensku prognozu i značajne količine snježnih oborina u narednim danima, molimo da ne planirate boravak u planini, već u toplom domu čekajte proljepšanje. Posebno obratite pozornost na starije članove obitelji kao i kronične bolesnike. Pazite na sebe i druge,a u slučaju potrebe nazovite 112 - objavio je HGSS na Facebooku i Twitteru.

Službena dugoročna prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda potvrdila je da će se na kontinentu do petka izmjenjivati snijeg i kiša. Temperatura će varirati od -2 do 2°C. No, već u nedjelju prognoziraju da će se temperature spustiti do -9 stupnjeva uz povremene naoblake. Slično su napisali na stranicama yr.no, koju vodi norveški meteorološki institut. Prema njihovim procjenama, krajem tjedna zemlja bi se trebala zalediti na -10 Celzijevih stupnjeva.

Spasioci su i u ponedjeljak imali pune ruke posla. Spasili su dvoje planinara koji su u nedjelju zbog snježnoga nevremena ostali u zimskom skloništu podno vrha Risnjaka.

Nakon zajedničkoga povratka spašavateljskih timova sanjkama do ceste na Gornjem Jelenju, planinari su prevezeni do Platka, gdje im se nalazio automobil, podsjeća HGSS i dodaje kako je probijanje motornim sanjkama ubrzalo povratak za više od dva sata. Time je, ističu, akcija uspješno okončana 8 sati od polaska prvog tima s Platka prema Risnjaku.

Zapusi snijega na Risnjaku dosežu i više od tri metra

Zbog velike količina snijega koji je na mjestima u zapusima dosezao i do više od 3 metra te novih količina svježeg snijega, spasitelji su se morali kretati skijama.

Upozorenje iz HAC-a: Nemojte preticati ralice i imajte zimsku opremu!

Hrvatske autoceste (HAC) pozvale su u utorak vozače na poseban oprez s obzirom na prognozu obilnog snijega, ledene kiše i olujnih udara vjetra u cijeloj zemlji, posebno u Gorskom kotaru i Lici.

Ekipe zimske službe HAC-a spremne su za zimske uvjete na autocestama, no vozači moraju biti svjesni zakonske obveze o korištenju zimske opreme te da cesta ne može biti "crna" dok snijeg pada, jer to ne može osigurati niti jedna zimska služba.

Vozačima se preporučuje da ne pretječu ralice na autocestama, da brzinu vožnje prilagode trenutnim uvjetima i ograničenjima na autocesti, te da svakako, prije polaska na put, provjere stanje na cestama, priopćeno je iz HAC-a.

Prema prognozi DHMZ-a tijekom cijelog tjedna očekuje se obilniji snijeg u svim dijelovima zemlje, a u gorskim i podvelebitskim dionicama mogućnost jakih do olujnih udara vjetra.

Iz HAC-a podsjećaju da je za vrijeme snježnih padalina uloga zimske službe osigurati prohodnost, što u situacijama obilnijih snježnih padalina podrazumijeva i do 10 centimetara snijega na kolniku. To svakako ne znači da se snijeg ne uklanja, već se po prolasku ralice za vrijeme padalina stvara novi snježni pokrivač, koji se čisti odmah u sljedećem ciklusu.

Vozači često negoduju da nisu vidjeli ralice na cesti, međutim kada bi ralica bila vidljiva svakom vozaču tada bi prometovanje autocestom bilo nemoguće i nastao bi kolaps, ističe HAC.

Često se događa da pojedini vozači pretječu ralice, a nisu ni svjesni koliko je takav pothvat riskantan i opasan. Često vozači podcjenjuju vremenske uvjete i odlaze na put nespremni. Vožnja u zimskim uvjetima zahtijeva stanovitu vještinu i iskustvo, ali uz prikladnu zimsku opremu većina problema i zastoja bila bi kudikamo manja, poručuje HAC.

Jedno vozilo bez zimske opreme na autocesti ugrožava i značajno usporava promet i djelovanje zimske službe, pa HAC još jednom podsjeća da je na zimskim dionicama autocesta obvezna zimska oprema.

Kako bi svi korisnici autocesta bili na vrijeme informirani o stanju u prometu i mogućim izvanrednim događajima, a naročito u vrijeme zimskih uvjeta na cestama, sve informacije redovito se objavljuju putem redovitih izvješća HAK-a i na web stranici Hrvatskih autocesta d.o.o. (HAC) - Stanje na autocestama.

Korisnike se moli da uključe radioprijemnik u sustav informiranja o stanju u prometu (RDS), a sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnim info telefonima 0800 0422 ili 0800 0111.

U Delnicama ima već 94 cm snijega, a još će ga napadati...

Prema podacima DHMZ-a u gotovo cijeloj kopnenoj i gorskoj Hrvatskoj pada snijeg kojeg već ima svugdje osim u Zagrebu.

Jutros u sedam sati izmjerene su sljedeće visine snijega: 5 centimetara Knin, 7 centimetara Virovitica, 10 cm Požega, 11 cm Karlovac, 32 cm Hrvatska Kostajnica, Plitvička jezera 42 cm, Sljeme 81 cm, ... Na Zavižanu su izmjerena 203 centimetra, a u Delnicama 94 centimetra.

Uključio se i Meteoalarm: 'Budite svjesni opasnosti'

Meteoalarm je za utorak u "žutom", u gorju zbog snijega, na obali zbog vjetra. Na Kvarneru se očekuje jaka bura. Za srijedu je, pak, na Meteoalarmu cijela zemlja u narančastim i žutim bojama upozorenja, te crvenoj boji za balno područje koje se nalazi pod Velebitom.

- Vrlo jaka, mjestimice olujna bura. najjači udar vjetra 35-80 cv (65-150 km/h) UTJECAJ: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - stoji u objašnjenju na Meteoalarmu.

U gorju se očekuje do 40 centimetara novog snijega, na kopnu do 15.

Vakula: Ovo što dolazi dogodilo se samo dvaput od 1949.

U gorju će snijega do kraja tjedna, mjestimice i prije, biti uglavnom više od metra, na Zavižanu vjerojatno i oko 250 cm, objavio je Zoran Vakula, meteorolog HRT-a.

Vakula napominje da će, ostvare li se trenutačne prognoze, za što postoji relativno velika vjerojatnost, posljednji dani veljače - vikend, te posebice ponedjeljak i utorak, biti hladni kao malo kada u ovom dijelu godine. Uz razvedravanje, makar i djelomično, te snijeg na tlu, jutarnja temperatura zraka diljem unutrašnjosti bit će niža od -5 °C, gdjekad i oko -10 °C, osobito u gorju i niža, a ni tijekom dana neće biti viša od 0 °C.

Za zimu, naizgled ništa neobično, ali kada se pogledaju podaci dosadašnjih mjerenja, za kraj veljače je to prilično rijedak događaj. Primjerice, na meteorološkoj postaji DHMZ-a u zagrebačkome Maksimiru, od 1949. godine podjednako hladno ili hladnije dogodilo se samo dva puta - 1955. godine i 1986. godine.

Minusi će se mjeriti i blizu mora, ne samo na sjevernom Jadranu, nego potkraj mjeseca i južnije. Srećom, danju će temperatura ipak biti malo iznad 0 °C.