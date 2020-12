'Cinkao bih susjede jer su oni ugrozili mene i moju obitelj'

Ako poštujete zakon, nitko vas neće kazniti. Ako je netko toliko bahat i neodgovoran, mora snositi sankcije, rekao je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar'

<p><strong>Zvonimir Šostar</strong>, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", rekao je večeras u <a href="https://vijesti.hrt.hr/684432/sostar-bi-cinkao-sudjede-naravno-jer-bi-ugrozili-i-moju-obitelj-i-mene" target="_blank">HTV-ovu Dnevniku</a> da situacija još nije takva da bi srednje škole trebale prijeći na online nastavu jer su zdrava djeca u školama i dalje pod kontroliranim uvjetima.</p><p>- Znamo da su se zatvorili ugostiteljski objekti. Dakle, oni praktički ne bi imali drugog izlaza nego se okupljati isključivo po domovima, i to po cijele dane. Ovdje su ipak koliko-toliko kontrolirani uvjeti i mislim da je u ovom času, gdje god je to moguće, bolji model A nastave, i tog su mišljenja i ministar Fuchs i ministar Beroš. Još uvijek nema razloga da prelazimo na model C - poručio je Šostar.</p><p>Šostar je rekao da će djecu i nastavnike čiji su nalazi na antigenskim testovima pozitivni još potvrditi na PCR-u te da će se tek onda moći govoriti o brojevima - sve ostalo su, kaže, špekulacije, pretpostavljaju da će čak neki biti negativni.</p><p>- Rezultati su upravo ono što smo očekivali. To je relativno zdrava populacija, vrlo mali broj pozitivnih. Konačne brojke imat ćemo oko ponedjeljka - rekao je Šostar.</p><p>Naveo je da će ovaj tjedan testiranje odraditi u 19 umjesto 15 škola. Naime, uključene su još četiri osnovne škole jer je u osnovnim školama nešto manji odaziv, ni jedno dijete ne može se testirati bez pisane privole roditelja.</p><p>Prema današnjem izvješću Zavoda, tijekom proteklog dana utvrđen je pozitivan nalaz testa kod 22 učenika i četiri nastavnika osnovnih škola te 40 učenika srednjih škola. Međutim, ti brojevi nemaju veze s brzim antigenskim testiranjima, već su napravljeni na PCR-u.</p><p>- U Zagrebu nas ohrabruje da smo prije desetak dana ili dva tjedna imali 45, čak 46 posto pozitivnih nalaza u odnosu na broj testiranja, a danas je taj broj oko 25, 26 posto. Vidjet ćemo kako će biti sutra, ali evidentan je kontinuirani pad - istaknuo je Šostar.</p><p>Zna li se gdje su se ti učenici zarazili?</p><p>- Između učenika i nastavnika nemamo nijednog utvrđenog prijenosa jer ipak se tu itekako poštuje distanca. Međutim, najčešće su učenici zaraženi unutar svojih obitelji - rekao je Šostar.</p><p>Na pitanje bi li "cinkao" svoje susjede ako se u stanu okupe u većem broju od dopuštenog odgovorio je:</p><p>- Naravno, jer bi ugrozili i moju obitelj i mene.</p><p>O kritikama na račun kazni je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/684432/sostar-bi-cinkao-sudjede-naravno-jer-bi-ugrozili-i-moju-obitelj-i-mene" target="_blank">HRT</a> rekao:</p><p>- Ako poštujete zakon, nitko vas neće kazniti. Ako je netko toliko bahat i neodgovoran, mora snositi sankcije.</p>