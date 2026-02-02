Ćipe napao Možemo!: Pobijedili smo četnike u ratu, pobijedit ćemo i ovu sektu na izborima

Među stotinama navijača koji su dočekali rukometaše u zračnoj luci 'Franjo Tuđman' bio je i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.

- Htio bih čestitati rukometašima na fantastičnom uspjehu, uzeti broncu na EP-u, momci, kapa do poda. Nije nam teško bilo doći ovdje i dočekati ih. Nažalost, Tomislav Tomašević, aktivist iz sekte Možemo!, koji rado ugošćuje gay pride i ljude iz Srbije, to mu godi, a smeta mu mladost koja pjeva hrvatske pjesme. Iz moje mladosti, u Vukovaru, branili su nam, cijeli život nam netko brani da pjevamo naše pjesme. Komunistička vlast nam je prije rata u Vukovaru branila da pjevamo 'Vilu Velebitu'. Poslije su nam četnici u logoru branili da pjevamo pjesme, a sad nam Tomašević i njemu slični brane da pjevamo pjesme. Moja poruka, srušili smo komuniste, pobijedili smo četnike u ratu, pobijedit ćemo i ovu sektu Možemo!, na sljedećim izborima više ih neće biti. Zamislite da ti ljudi vode državu, da ti aktivisti vode hrvatsku državu, na što bi ta država sličila. Oni se stide uspjeha rukometaša, stide se bronce?

- Rukometaši su tijekom turnira govorili da igraju za branitelje, da se bore za branitelje, vole Hrvatsku i obitelj, vole hrvatske pjesme. Tko je on da određuje tko će njima doći pjevati na doček, to je izbor dečkiju koji su to zaslužili sa znojem pa krvlju. I sad Tomašević, mala mimozica, on će govoriti tko će pjevati, a tko neće. Pjevaju se ovdje 'Geni kameni', pjevat će se sve pjesme koje su dozvoljene u RH, na njima smo stvorili državu. Nitko nema pravo da nam uskrati veselje.

Treba li doček biti u nekom drugom gradu?

- Po meni je Zagreb glavni grad svih Hrvata, ako ga ne može biti tu, onda ne treba biti nigdje drugdje. Zašto bi bio u Splitu, a ne u Zadru? Tada bi došlo do podjela, a to nije dobro. Ako ne može u Zagrebu, bolje da ih dočekaju doma njihovi prijatelji i obitelji.

Podsjetimo, najavljeni doček na glavnom zagrebačkom trgu otkazan je nakon što su rukometaši, umjesto Zaprešić boysa i Hrvatskih ruža koje je za nastup organizirao Grad, inzistirali da im pjeva Thompson. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio je kako Grad toj želji ne može udovoljiti.