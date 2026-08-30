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Ćipe napao Pupovca: Optužujem Vas! Optužujem Vas za urotu!

Piše Veronika Miloševski,
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Ćipe napao Pupovca: Optužujem Vas! Optužujem Vas za urotu!
Zagreb: Stipo Mlinarić o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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U objavi na Facebooku optužio ga je za šutnju o nestalim braniteljima i sudbini dr. Ivana Šretera...

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe na svom Facebook u objavi je žestoko napao predsjednika SDSS-a i saborskog zastupnika Milorada Pupovca. Optužio ga je za šutnju o nestalim braniteljima i sudbini dr. Ivana Šretera.

- Gospodine Pupovac, optužujem Vas! Kao predsjednik SNV-a, koji je u procesu mirne reintegracije predstavljao pobunjene Srbe, niste učinili ništa kako biste potaknuli svoje sunarodnjake da podijele saznanja o nestalim hrvatskim braniteljima - napisao je u objavi Mlinarić.

- Slušajte kako svuda oko Vas odjekuje pitanje koje vam postavlja povijest od kojega nikada nećete pobjeći: Gdje su grobovi? Gdje su grobišta? Gdje su masovne grobnice mojih suboraca? - dodao je.

Mlinarić u nastavku iznosi niz teških optužbi na račun čelnika SDSS-a.

- Optužujem Vas za urotu! Svojom gromoglasnom šutnjom i svojim primjerom potaknuli ste druge i učinili sve da se ne pronađe tijelo velikog mirotvorca i svetog čovjeka koji je činio sve za mir, doktora Šretera - stoji u objavi.

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- Optužujem Vas za zataškavanje! Nikada niste javno pozvali i potaknuli svoje sunarodnjake da kažu istinu, što ostavlja dojam da ste činili suprotno i poticali ih na šutnju - navodi dalje Mlinarić.

- Optužujem Vas za zločin protiv čovječnosti! Vi i danas, nakon gotovo tri desetljeća od mirne reintegracije, odbijate obaviti svoju građansku i ljudsku dužnost da se konačno otkrije istina. Time činite zločin prema mrtvima i prema njihovim obiteljima koje još uvijek čekaju odgovore - poručuje Mlinarić.

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- Optužujem Vas, gospodine Milorade Pupovac, za nečovještvo! Vi i danas nosite odgovornost zbog šutnje pred sudbinom nestalih hrvatskih branitelja, ljudi koji su u krvavom zločinu svirepo ubijeni. Svojom šutnjom Vi ih i danas ponovno zatrpavate u masovne grobnice. Svojom šutnjom Vi im i danas uskraćujete istinu, ime i dostojanstvo - nastavlja.

- Gospodine Pupovac, pred poviješću, pred istinom, pred pravdom, pred svom hrvatskom i svjetskom javnošću: Optužujem Vas za zataškavanje; za nijekanje; za sudjelovanje u zločinu; za zločin protiv čovječnosti - zaključio je Mlinarić te se potpisao kao "vukovarski branitelj i tragatelj za nestalim hrvatskim braniteljima".

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