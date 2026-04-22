Ćipe rekao Šprajcu da je Srbin. Šprajc mu brutalno odgovorio

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Zoran Šprajc/Facebook

Prvo je Ćipe u objavi prozvao Šprajca, a tijekom večeri mu je voditelj i odgovorio na to

Stipe Mlinarić Ćipe, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, u utorak je na društvenim mrežama prozvao TV voditelja Zorana Šprajca. 

- Gospodine Šprajc, zbog čega me mrzite? Kako Vam se da s mržnjom lijegati i ustajati? Pa to je pakao. Ja to ne bih mogao. I baš mi je žao što ste u tome. Ali ja, koji sam se susretao i s krajnje suludim vrstama mržnje, svejedno se pitam: zašto - pita se Ćipe.

On smatra da ga Šprajc napada zbog njegova javnog djelovanja poput protivljenja SDSS-u, inicijativi o uklanjanju spomenika Goranu Šoškočaninu... Uz to , Ćipe je sugerirao i da je Šprajc srpske nacionalnosti.

Na te optužbe tijekom večeri je reagirao i sam Šprajc. Njegov objavu prenosimo u cijelosti.

"S obzirom na opsežan fb esej g. Stipe Mlinarića Ćipe u koji je poetski udrobio moje navodno srpstvo, generala Vasiljevića, SDS, spomenik Šoškočaninu i svoje obućarske vještine, molim cijenjene predstavnike medija da g. Ćipi prenesu sljedeći odgovor:

Poštovani g. Ćipe,

nisam Srbin niti sam se tako ikad osjećao ili izjašnjavao.

Rado bih za sebe rekao da sam Hrvat ali otkako se time hvale samo budale, tako se izjašnjavam samo u popisu stanovništva.

Ispravnije bi dakle bilo reći da sam u nacionalnom smislu nitko i ništa dok ste u tom smislu Vi ipak netko i nešto - ozbiljna budala.

Lp".

