Ćipe: 'Imam srednju obućarsku, a našao sam dokumente ratnih zločinaca. Što rade pravnici?'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić u srijedu je oštro kritizirao hrvatsko pravosuđe i institucije zbog odugovlačenja pravomoćne presude bivšem načelniku KOS-a Aleksandru Vasiljeviću koji je još 2023. godine u prvostupanjskoj presudi dobio 20 godina zatvora.

Mlinarić je upozorio da je još 2011. godine podignuta optužnica protiv Vasiljevića, kojeg smatra jednim od ključnih nalogodavaca logora i ratnih zločina nad hrvatskim braniteljima, da je suđenje počelo 2018. godine, da je prvostupanjska presuda od 20 godina zatvora donesena 2023. godine, a da drugostupanjske presude nema ni danas.

Posebno je naglasio da tu više nije riječ samo o sporosti pravosuđa, nego o pitanju političke i pravne volje države da do kraja utvrdi odgovornost vojnog i obavještajnog vrha JNA za logore, mučenja, ubojstva i ukupnu ratnu štetu počinjenu u Hrvatskoj.

"Ja imam srednju obućarsku školu, a uspio sam doći do dokumenata i tražiti pravdu. Gdje su bili svi ti veliki pravnici, odvjetnici, doktori znanosti i akademici koji su godinama sjedili u Hrvatskom saboru? Najveća sramota ove države nije samo to što presude nema, nego što do istine i pravde za logore mora dolaziti običan čovjek, dok šute oni koji su za pravo i pravdu bili zaduženi i debelo plaćeni", poručio je Mlinarić.

Dodao je i da postoji dokumentacija koja, kako tvrdi, izravno povezuje Aleksandra Vasiljevića s osnivanjem logora, a dio te dokumentacije ima Centar dr. Ivan Šreter, koji prikuplja i čuva relevantne materijale o srpskim koncentracijskim logorima i stradanju hrvatskih branitelja i civila. Upravo zato, kaže, dodatno zabrinjava činjenica da hrvatsko pravosuđe ni nakon toliko godina nije donijelo pravomoćnu presudu.

"Imam dokument u kojem je zapovijed za osnivanje logora. Ako postoji dokument, ako postoje svjedoci, ako postoje žrtve i ako postoji prvostupanjska presuda, onda je jedino pitanje što se još čeka. Čeka li se da biologija učini svoje pa da presude više ni ne bude?", upitao je Mlinarić.

Domovinski pokret upozorava da bi pravomoćna presuda u ovom predmetu imala daleko širi značaj od samog kaznenog postupka jer bi predstavljala važan pravni i politički temelj za daljnje utvrđivanje pune odgovornosti agresorskog vojnog i obavještajnog vrha, kao i za otvaranje pitanja odštete za logore i ratnu štetu počinjenu nad Republikom Hrvatskom.

Mlinarić je poručio da hrvatski branitelji, logoraši i obitelji žrtava više od tri desetljeća čekaju punu istinu i barem djelić pravde i zato traži da Visoki kazneni sud bez daljnjeg odgađanja donese drugostupanjsku presudu u predmetu protiv Vasiljevića.