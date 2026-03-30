Na obroncima Ćićarije živi 110 stanovnika • Čuvaju jedinstveni jezik i običaje • ‘Domnu, ku voj virec ‘nka!” (Doviđenja, dođite opet)’
Ćiribirci su posljednji čuvari žejanskog jezika: 'Razumiju ga mnogi, ali pričaju tek rijetki'
Visoko na obroncima Ćićarije, u zaleđu Kvarnerskog zaljeva, smjestilo se malo selo Žejane, dom jedne od najosebujnijih i najmanjih europskih zajednica. Njegovi stanovnici, poznati kao Istrorumunji, Ćići ili Ćiribirci, stoljećima čuvaju jedinstveni jezik i prastare običaje koji se opiru zubu vremena, unatoč sve manjem broju govornika i modernom načinu života koji prijeti zaboravom. Riječ je o malom selu u općini Matulji do kojega dolazimo cestom iz Rijeke prema Rupi, pa lijevo u Permane, te vijugavom starom cestom prema Buzetu. Tu, visoko na obroncima Ćićarije, u zaleđu Kvarnerskog zaljeva, uz grah i kapuz (kupus), srdačno nas dočekuju Mauro Doričić zvani Edi i supruga Biserka, jedni od tek oko 110 današnjih stanovnika. Prema starom pričanju, neki ih nazivaju Istrorumunjima, tzv. Ćiribircima, kako je lingvistička znanost nazvala ovu populaciju, no oni kažu da su Žejanci.
