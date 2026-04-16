TRUMPOV KRIŽAR

CIRKUS KOLORADO Hegseth je citirao Bibliju, ali verziju iz filma 'Pakleni šund', a ne stvarnu

Piše Filip Sulimanec,
CIRKUS KOLORADO Hegseth je citirao Bibliju, ali verziju iz filma 'Pakleni šund', a ne stvarnu

Umjesto citata iz Svetog pisma na koji se Hegseth pozvao, njegova molitva više nalikuje izmišljenom Ezekielu 25:17 koji je izgovorio lik Jules Winnfield u Pulp Fictionu prije nego što je ubio lika kojem je prije toga pojeo hamburger

Molitva koju je izgovorio ministar obrane Pete Hegseth činila se kao parafraza govora iz kultnog filma Pulp Fiction, a ne iz Svetog pisma.

Gledatelji koji su pratili Hegsethovu propovijed tijekom vjerskog služenja u Pentagonu u srijedu ostali su zbunjeni i pitali se je li upravo citirao poznati monolog Samuela L. Jacksona.

PRAVI KRŠĆANIN, NEMA KAJ Američki ministar obrane se molio: Neka svaki metak pronađe svoju metu...
Američki ministar obrane se molio: Neka svaki metak pronađe svoju metu...

Dok je govorio o misiji spašavanja “Sandy 1”, koja je ranije ovog mjeseca vratila oborene pilote iz Irana, Hegseth je pozvao okupljene da mu se pridruže u molitvi za koju je rekao da je izgovorena na početku misije. Hegseth je rekao da molitva „CSAR 25:17“, što znači „Combat Search and Rescue“ (borbena potraga i spašavanje), treba odražavati Ezekiela 25:17. Zatim je pozvao publiku da moli s njim.

 - Put oborenog avijatičara sa svih je strana okružen nepravdama sebičnih i tiranijom zlih ljudi. Blažen je onaj koji, u ime drugarstva i dužnosti, vodi izgubljene kroz dolinu tame, jer on je uistinu čuvar svog brata i pronalazač izgubljene djece. I srušit ću se na tebe velikom osvetom i žestokim gnjevom one koji pokušaju zarobiti i uništiti mog brata, i znat ćeš da je moj pozivni znak Sandy 1 kada na tebe spustim svoju osvetu. Amen - rekao je Hegseth.

Stvarni Ezekiel 25:17 glasi: "Tako ću im se strašno osvetiti kaznama jarosnim. I kad im se osvetim, znat će da sam ja Jahve."

Umjesto citata iz Svetog pisma na koji se Hegseth pozvao, njegova molitva više nalikuje izmišljenom Ezekielu 25:17 koji je izgovorio lik Jules Winnfield u Paklenom šundu prije nego što je ubio lika kojem je prije toga pojeo hamburger.

Komentari 0
