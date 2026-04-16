CIRKUS KOLORADO Hegseth je citirao Bibliju, ali verziju iz filma 'Pakleni šund', a ne stvarnu

Molitva koju je izgovorio ministar obrane Pete Hegseth činila se kao parafraza govora iz kultnog filma Pulp Fiction, a ne iz Svetog pisma.

Gledatelji koji su pratili Hegsethovu propovijed tijekom vjerskog služenja u Pentagonu u srijedu ostali su zbunjeni i pitali se je li upravo citirao poznati monolog Samuela L. Jacksona.

Pete Hegseth | Video: 24sata/Reuters

Dok je govorio o misiji spašavanja “Sandy 1”, koja je ranije ovog mjeseca vratila oborene pilote iz Irana, Hegseth je pozvao okupljene da mu se pridruže u molitvi za koju je rekao da je izgovorena na početku misije. Hegseth je rekao da molitva „CSAR 25:17“, što znači „Combat Search and Rescue“ (borbena potraga i spašavanje), treba odražavati Ezekiela 25:17. Zatim je pozvao publiku da moli s njim.

- Put oborenog avijatičara sa svih je strana okružen nepravdama sebičnih i tiranijom zlih ljudi. Blažen je onaj koji, u ime drugarstva i dužnosti, vodi izgubljene kroz dolinu tame, jer on je uistinu čuvar svog brata i pronalazač izgubljene djece. I srušit ću se na tebe velikom osvetom i žestokim gnjevom one koji pokušaju zarobiti i uništiti mog brata, i znat ćeš da je moj pozivni znak Sandy 1 kada na tebe spustim svoju osvetu. Amen - rekao je Hegseth.

Stvarni Ezekiel 25:17 glasi: "Tako ću im se strašno osvetiti kaznama jarosnim. I kad im se osvetim, znat će da sam ja Jahve."

Umjesto citata iz Svetog pisma na koji se Hegseth pozvao, njegova molitva više nalikuje izmišljenom Ezekielu 25:17 koji je izgovorio lik Jules Winnfield u Paklenom šundu prije nego što je ubio lika kojem je prije toga pojeo hamburger.