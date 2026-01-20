Upravo odustajanje od učenja, preveliko oslanjanje na to da će naše poslove riješiti netko drugi, ili neki stroj, dovode nas do sve slabijih rezultata u svim vještinama i životnim izazovima
Čitanje je dosadno. Ali ako ne čitaju, strojevi će pobijediti
Podjela na društvene, humanističke i tehničke znanosti sve je manja, to nam pokazuje i umjetna inteligencija, jezični modeli koji uz pomoć tehnologije sve bolje barataju ljudskim vještinama govora, stvaranja teksta i komunikacije. No umjetna inteligencija, koliko god je, kako kaže naš sugovornik, profesor Petar Jandrić, “hype”, ona je i dalje proizvod nas, ljudi. Tehnološki razvoj svojom nas je brzinom toliko pregazio da se sve teže snalazimo u svakodnevici. I to donosi neizvjesnost. Godinama slušamo kako će nam djeca raditi “poslove koji još ne postoje”, kako će umjetna inteligencija “preuzeti naše poslove” i slične priče. U temelju tih priča ima svega, to ističe i Jandrić, jer se tehnologije, pa i AI, koriste za političke bitke, zauzimanje poslovnih teritorija, snižavanje cijene rada, demagoške pretenzije...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+