TEHNIČKI PROBLEM

Čitatelj 24sata o drami na letu iz Zagreba: 'Vratili smo se nakon 25 minuta. Rekli su da je kvar'

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Croatia Airlines

Na tabli u Zračnoj luci u Zagrebu piše kako je novi ukrcaj bio u 08:30 sati. O svemu smo upitali Croatia Airlines te ćemo odgovor objaviti kada ga dobijemo

Uff, ovo je bio prvi put za mene! Bili smo u zraku na pola puta do Bruxellesa kad nas je pilot obavijestio da se zbog malog tehničkog problema na avionu vraćamo natrag i upravo smo ponovno sletjeli u Zagreb, javio nam se čitatelj koji se nalazio u avionu Croatia Airlinesa. Let OU456 za Brussels trebao je poletio je u 06:55 sati ujutro, a nakon 25 minuta se iznenadno vratio u Zagreb.

Foto: Čitatelj 24sata

- Za nekoga tko se boji letenja koliko i ja, možete zamisliti da je to bilo najdužih 25 minuta u mom životu! Kažu da samo prelazimo u novi avion i da bismo trebali ponovno poletjeti za pola sata! Treba mi dupla doza tableta za smirenje - rekao je čitatelj.

Na tabli u Zračnoj luci u Zagrebu piše kako je novi ukrcaj bio u 08:30 sati. O svemu smo upitali Croatia Airlines te ćemo odgovor objaviti kada ga dobijemo.

