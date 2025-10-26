Obavijesti

NEVJEROJATNO

Čitatelja šokirala cijena Vegete u Dubaiju: Kako je ovo moguće?

Piše Veronika Miloševski,
Čitatelja šokirala cijena Vegete u Dubaiju: Kako je ovo moguće?
Foto: Čitatelj 24sata

Čitatelj 24sta snimio je veliko pakiranje Vegete koje je pronašao na policama Carrefoura u Dubaiju. Usporedili smo to s cijenama u Hrvatskoj

Zašto je u Dubaiju Vegeta jeftinija nego kod nas u hrvatskim dućanima. Strašno, kazao nam je naš čitatelj koji je u jednom od dućana u Dubaiju naišao na poznati hrvatski proizvod. Šokirala ga je cijena.

Foto: čitatelj/24sata

- Na polici imaju više pakiranja Vegete. Ovo je cijena Vegete od 400 grama u Carrefouru, njihovom prodajnom centru. Njima je 400 grama 12.79 Dirhama što je po nekom srednjem tečaju otprilike 2.99 eura - kazao nam je čitatelj.

Foto: čitatelj/24sata

Provjerili smo cijene iste Vegete u nekoliko trgovačkih lanaca. Cijena pakiranja od 400 grama iznosi 3,79 eura. 

