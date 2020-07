Čitatelji zgroženi 'lopatarom s Raba': Terorizira sve godinama!

'Ovaj lik je već napadao ljude iz istih razloga, prisvojio si je obalu i zagradio je. Tako terorizira već godinama', kaže nam čitatelj. Policija nije dobila nikakvu prijavu o jučerašnjem incidentu

<p>Nakon naše objave snimke vlasnika apartmana s Raba koji je turista napao lopatom jer se našao na 'njegovoj plaži', ljudi su ostali zgroženi njegovim ponašanjem, a rijetki su oni koji ga brane.</p><p>Naša čitateljica poslala nam je video incidenta dodajući kako, nažalost, nije neobično da taj čovjek počne vikati, vrijeđati i tjerati ljude, čim se približe 'njegovoj plaži'. Ove je godine, kako nam kaže, nabavio i megafon. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Posrnuli vlasnik apartmana tjera ljude s "njegove plaže"</strong></p><p>Još jedan od čitatelja se javio i rekao kako je dotični i na njega vikao preko megafona. 'Samo sam čekao da dođe dolje', rekao je naš čitatelj.</p><p>- Prisvojio si je obalu i zagradio je. Tako terorizira već godinama - kaže.</p><p>- Pa svake godine je to tako, na ulazu ima razbijene čaše, srećom se djeca još nisu izrezala. Svi na Rabu to znaju i nitko ništa ne poduzima - dodao je drugi.</p><p>Oni koji nisu s Raba rekli su kako suosjećaju jer su se našli u sličnoj situaciji sa svojim susjedima.</p><p>- Ovako moja susjeda svojata javnu ulicu (tvrdeći da ona ima pravo parkirati jer je '70-ih navodno donirala 100 maraka za održavanje), koja je 50 metara od njenih apartmana, a meni 25 cm od ulaza u dvorište koje mi ona zapriječi. Ove godine je još luđa iako nema nijednog gosta ni auta - iskustvo je jednog čitatelja.</p><p>- Ovo je u svakom mistu. Vecina je betonirala dio mora. Stave ležaljku, stol, roštilj i to je njihovo. Ni mi domaći ne možemo se tu kupati - kaže još jedan od komentara.</p><p>- Da, nažalost neki misle da je plaža ispred njihove nekretnine njihova privatna svojina i već postoje mjesta od kojih ljudi zaziru zbog ovakvih lopataša - još je jedan od komentara naših čitatelja.</p><p>Neki se ne čude ovakvim prizorima u Hrvatskoj jer, kako komentiraju, ovakve ljude bez kulture i poštovanja već 30 godina rađa naše društvo.</p><p>- Ako se dotični već lani ponašao kao 'vlasnik plaže i mora' koje je u blizini njegova apartmana, zanimalo bi me što su učinili nadležni koji bi morali znati što je vlasništvo, a što državno dobro - komentirala je čitateljica.</p><p>Rijetki su bili na strani vlasnika apartmana te smatraju da je on samo branio svoju imovinu.</p><p>- A što je uradio? Branio je svoju imovinu, kad mogu stranci uzet naše hotele i plaže pa onda naplati pristup plaži, nisam vidio da se netko baš žalio. A sad je ovaj što brani svoje najveći terorist - jedan je od komentara na incident. </p><p>Policija je na naš upit odgovorila kako nije dobila nikakvu prijavu o jučerašnjem incidentu.</p>