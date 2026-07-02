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'SRAMOTA'

Čitateljica u šoku: Taksist mi je u Zagrebu naplatio gotovo 70 € za manje od tri kilometra vožnje

Piše Iva Tomas,
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Čitateljica u šoku: Taksist mi je u Zagrebu naplatio gotovo 70 € za manje od tri kilometra vožnje
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NEĆE JOŠ DUGO Nakon najavljenih izmjena zakona, na početku vožnje putnici će znati maksimalnu cijenu do cilja, a taksiste više neće nadzirati samo prometna inspekcija, nego i komunalni redari, policija i carina

Taksi sam od Glavnog kolodvora do Klinike za tumore platila gotovo 70 eura! Nije mi jasno po kojoj je to tarifi izračunata cijena, strašno! Mislim da ovo nije normalno. Kasnije sam po medijima vidjela i druga iskustva s ovim taksistom koji pljačka ljude. Ne mogu vjerovati, ne može mu se stati na kraj, priča nam šokirana čitateljica koja je vožnju taksijem, dugu 2,9 kilometara u Zagrebu, u četvrtak ujutro platila 68,30 eura, a trajala je nešto manje od 15 minuta.

Naime, Vlada je krajem lipnja prihvatila Nacrt izmjena zakona kojim žele zaustaviti sulude i nerealne cijene koje neki privatni taksisti naplaćuju putnicima. Tako vjeruju da će obaveza da putnik zna maksimalnu cijenu vožnje odmah na početku te zabrana mijenjanja uvjeta usred vožnje spriječiti slučajeve poput ovoga. 

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu je predložilo Ministarstvo prometa.

Taksiste više neće nadzirati samo prometna inspekcija, nego i komunalni redari, policija te carina. 

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Komentari 2
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