Cjelodnevni problemi: 'Djeca predugo ostaju u školi, umorni su, nemaju kantinu, svlačionice'

"Sin svaki dan dolazi s ogromnom glavoboljom. Treba mu po nekoliko sati da odspava, a nisam sigurna da u školi uspiju sve riješiti iako su na nastavi ponekad i do 16 sati. A to nije bilo obećano.

Dojmovi su loši. Mi nemamo ništa protiv cjelodnevne nastave, ali nisu pitali roditelje, nemamo pravo glasa i to mi previše smeta. Djeca nemaju uvjeta, nemaju ni sanitarni čvor kako treba. Trebali bi knjige ostavljati u školi, a nemaju ih gdje ostavljati."

Ovo su samo neke od izjava roditelja učenika OŠ Zagvozd u Imotskoj krajini koji su nam se javili ovih dana. Mjesec dana cjelodnevne nastave u školi koja u matičnoj i dvije područne ima stotinjak učenika, izazvao je kod mnogih roditelja ogorčenje. Nakon svečanog početka školske godine, kad je prvašiće pozdravio i župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, uslijedio je kaos, kažu naše sugovornice.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Obećali su nam brda i doline. Ormariće za stvari, prehranu. Ormarića nema, kantinu su napravili u jednoj maloj učionici, djeca jedu na starim klupama, a hranu im dijeli spremačica. Nema odvojenih toaleta za djevojčice i dječake - nabraja nam jedna od majki.

Sva tri školska objekta, ističu, u startu nisu imala uvjete - od lošeg krova do nedostatka svlačionica i problema s grijanjem. Sva tri školska objekta, ističu, nemaju uvjete - od lošeg krova do problema s grijanjem i nedostatka prostorija. Zbog toga je još u lipnju iz Splitsko-dalmatinske županije školi stigao dopis da mora iseliti dječji vrtić u prizemlju zgrade u Zagvozdu da se osiguraju potrebne prostorije. Vrtić se još nije iselio.

Zbrka u nastavi i prijevozu?

- U prvo vrijeme učiteljice su slale domaće zadaće kući, dok se nismo pobunili. Pa ako je cjelodnevna nastava, šta imaju raditi kod kuće. Ravnateljica je ponavljala kako je ovo eksperiment, a ja ne želim da mi dijete bude eksperiment - kaže druga majka.

Kako nam objašnjavaju, sistem obavezne nastave A1 i A2 provodi se tako da A2, koji bi trebao služiti za ponavljanje gradiva i pisanje zadaća, svaki dan vodi drugi nastavnik i rade drugi predmet.

- Nemam ništa protiv tih predmeta, no kad oni stignu ponoviti gradivo iz hrvatskog, matematike? Kako će se pripremati za ispite? I još imaju veću satnicu iz tih predmeta, pa nove predmete, a mi nemamo kontrolu nad tim što rade - ljuta je majka iz Zagvozda.

Druga, čije dijete pohađa područnu školu u Slivnom, ističe da su im u svibnju, na predstavljanju projekta obećali "svašta", no nitko ih nije pitao žele li sudjelovati i to roditelje posebno smeta.

- Dijete mi vuče knjige kući, dolazi kući iza 16, obećali su puste ormariće, blagovaonice, prostore, no ništa od toga. Kažu da će to riješiti u četiri godine koliko traje projekt. Pa zar ćemo toliko morati čekati. Mi smo navikli na drugačiji način života, ovo nam je odgovara - kaže nam.

Osim toga, ističu, prijevoz učenika putnika nije dobro riješen. Naime, djeca koja završe obavezni dio nastave moraju čekati onu koja ostaju na izvannastavnim aktivnostima jer autobus tek tad vozi učenike kući. To znači da čak i oni najmanji ostaju u školi i do 16, 16.30 sati pa se obitelji organiziraju da dođu po djecu.

- Posebno je ružno kako se uprava ponaša prema nama. Kad smo na jednom od sastanaka istaknuli što nas muči, poručili su nam da ako nam se ne sviđa, djecu prebacimo u školu u Šestanovac! Pa kakav je to način - upozorava jedna od naših sugovornica.

Podsjetimo, OŠ Zagvozd jedna je od nekoliko škola Splitsko-dalmatinske županije, te među 51 koje su izabrane u Cjelodnevnu nastavu. Projekt podrazumijeva više nastave, dodatne satove iz hrvatskog i matematike, nove predmete u prvom i petom razredu, više pauza, tri obroka u školi, a glavna promjena trebala bi biti obavezni dio nastave posvećen ponavljanju gradiva, pisanju zadaća i dodatnom radu s djecom. Učenici uključeni u projekt dobivaju besplatne udžbenike i sav radni pribor, kao i prehranu, te prijevoz, nastavnici plaće uvećane za 15 posto, a škole novac iz Ministarstva za opremanje.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

'Sve je higijenski, učenici su zadovoljni'

V.d. ravnateljice Antonela Filipić pismeno nam je poslala očitovanje o navodima roditelja. Istaknula je kako nije istina da nema odvojenog sanitarnog čvora za učenike, što spominju neki roditelji. Smatra da se radi o napadu na školu tek dijela roditelja, dok su drugi zadovoljni.

- Djeca nisu dolazila kući s domaćom zadaćom, sve se radi u školi (iznimno u dogovoru s roditeljima, a ti nisu postavili navode u 24sata). Privremeni prostor za prehranu je adekvatno uređen, učenici zadovoljni, a ni roditelji nisu imali primjedbi. Vjerujte da su ga

pomno pregledali. Istina, spremačica dijeli hranu, ima sanitarnu knjižicu, položen higijenski minimum, adekvatno je odjevena i koristi rukavice. Djeca se ne presvlače u hodniku, nego to obavljaju u dvije odvojene prazne prostorije uz dvoranu (ne zovu se svlačionice, ali će biti). Ormarići će se napraviti iz sredstava koje je Škola dobila ulaskom u CDŠ, kao i sve ostalo prema planiranom (kuhinja, blagovaonica...). Novac koji će Škola dobiti iznosi 274.400 eura - navodi.

Razgovarali smo i s ravnateljem još jedne škole u cjelodnevnoj nastavi u splitsko-dalmatinskoj županiji, Tomislavom Budimirom koji vodi OŠ Ivana Mažuranića u Obrovcu Sinjskom. Projekt je, kaže, dugoročno dobar za učenike. Tumači kako je A2 dio nastave zamišljen kao potpora učenicima iz različitih područja. Od četiri sata tjedno za A2, jedan sat namijenjen je za hrvatski jezik, jedan za matematiku, jedan za prirodoslovlje, a jedan za različite predmete, pa tako i za tjelesnu ili glazbenu kulturu.

'Dio učenja ipak se radi kod kuće'

- Ovo je jako korisno za utvrđivanje gradiva, posebno za predmete u kojima je povećana satnica. No učenicima i dalje ostaje dio učenja za odraditi kod kuće. Od ponavljanja za ispit do čitanja lektire - to se kao i dosad radi kod kuće. Obim nastave učenicima je povećan za nekih sat i pol, mislim da to nije drastična promjena - kaže nam, te dodaje kako i njihovi roditelji imaju pitanja, no smatra da je najvažnija dobra komunikacija.

- Ovo je nešto novo i postavlja se mnogo pitanja, kao i u svim životnim situacijama. Naravno da su ljudi zbunjeni i nije sve po starome. No mislim da je učnicima dodatna podrška u predmetima gdje je veći deficit, dobra. To su temelji za sve ostalo što će raditi u školovanju. U tom smislu povećanje satnice smatram pozitivnim - ističe Budimir koji ipak smatra da bi i Ministarstvo trebalo imati bolju komunikaciju prema roditeljima oko samog projekta.

No roditelji u Zagvozdu smatraju kako je svemu kriva politika. Bivši ravnatelj OŠ Zagvozd, koji je sad pedagog te škole, je Tonči Vuksan (HDZ). Javnosti je poznat po izjavi da mu "kćer nije kćer jer se udala", nakon što se doznalo da je želi bez uvjeta zaposliti u školi. Roditelji su dojma da se u projekt ušlo zbog veza s Ministarstvom. Najavljuju kako će tražiti odgovore i u županiji, a spremni su i na bojkot nastave.

Upite smo poslali i Splitsko-dalmatinskoj županiji, te Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Odgovore ćemo objaviti kad ih dobijemo.