Cjenik za glavu u torbi: Obitelji poginulih s trajekta imaju pravo na odštetu, evo koliko iznosi

Nezamisliva tragedija, pad deset tona teške rampe trajekta “Lastovo”, odnijela je tri života, a glavna pitanja koja se ovih dana nameću su je li se mogla spriječiti i bi li do nje došlo da je flota Jadrolinije mlađa nego što jest. A flota u prosjeku ima 30 godina, što je više od nekog europskog standarda, dok sam trajekt “Lastovo’” broji 55 godina. Samim time, unatoč njegovu redovitom održavanju, skloniji je kvarovima, pa makar onim manjima na svakodnevnoj bazi kojima se bavi stručni kadar na brodu.

Na posljednjem redovitom održavanju “Lastovo” je bio upravo na Malom Lošinju, u tamošnjem remontnom brodogradilištu, i to u listopadu 2023. godine. Prema javno dostupnim dokumentima, cijena remonta s PDV-om iznosila je 468.140 eura. Razrada troškova prezentirana je vrlo siromašno, tako da, osim općih stavki navedenih kao “elektrika” ili “radovi na palubi”, nema posebnog objašnjenja što se točno radilo. Koliko je u ovim trenucima poznato, “Lastovo” je na jesen opet trebao na remont. No i sami remonti, s obzirom na broj brodova u floti naše najveće brodarske kompanije, često su bili predmet prijepora. I sami sindikati su u više navrata, počevši od 2021. godine, više puta upozoravali da je zbog ušteda inspektorima brodova smanjena mogućnost kvalitetnog održavanja brodova u remontima, a to dovodi do povećanih troškova u eksploataciji, no iz ureda Uprave Jadrolinije odgovora na takve apele nije bilo. I samo pregovaranje oko kolektivnog ugovora nije išlo jednostavno, no uspjelo se ispregovarati za visinu iznosa u slučaju smrti ili ozljede pomorca.

Tako za smrt uslijed nezgode obitelj ima pravo na naknadu od 23.000 eura, a isti takav iznos predviđen je i ako dođe do trajnog 100-postotnog invaliditeta, dok je za smrt uslijed bolesti predviđen iznos od 8000 eura. No obitelji pomoraca imaju pravo i na solidarnu pomoć, a mogu i sami, prema Kolektivnom ugovoru, postaviti odštetni zahtjev unatoč osiguranoj svoti. Imaju pravo i na određen iznos od P&I Cluba, osiguravajuće kuće koja osigurava i pomorce i putnike na brodu. No situacija u toj priči ovisi od slučaja do slučaja.

O tome nam više govori Antun Aljinović iz Sindikata pomoraca Hrvatske, voditelj ureda u Zadru, nacionalni inspektor i predstavnik SPH za Jadroliniju.

- Oni mogu dobiti novac i od osiguranja, s tim da oni imaju vjerojatno imaju razne klauzule, ovisno o tome kako je smrt nastupila, jer dobro znamo i da se osiguranja osiguraju - kaže nam Aljinović referirajući se i na teške pregovore s Upravom oko kolektivnog ugovora.

- Htjeli su smanjiti naknadu za bolovanje s 90 na 70 posto, na što sam se pobunio. Njihovo obrazloženje je bilo: ‘Znate li vi koliko mi imamo lažnih bolovanja?’. U redu, ali za to postoji komisija HZZO-a, a oni bi kažnjavali stvarno bolesne ljude na račun lažnih bolovanja. Jedva su pristali da ta naknada bude 80 posto. Generalno gledajući, Davidu Sopti je sve preskupo. Jednom prilikom me pitao znam li ja da su najveći troškovi kompanije plaće pomoraca i remonti brodova. A što bi trebalo biti najveći trošak jedne brodarske kompanije? Oni samo gledaju brojke, a sasvim je jasno da su stari brodovi skuplji za održavanje - govori nam Aljinović. Pitamo ga vezano za nesretnu rampu na “Lastovu” i kakve su općenito procedure oko njihova održavanja.

- Osim svakodnevnog vizualnog pregleda, postoje pregledi na tjednoj i mjesečnoj bazi, i to bi se trebalo redovito kontrolirati - naglašava nam Aljinović, koji je kao kapetan na brodovima Jadrolinije radio 19 godina.

Foto: EXPRESS