Premijer Andrej Plenković kaže da na ‘lageru’ ima pola milijuna neupotrijebljenih doza cjepiva i poziva građane na cijepljenje, no kad netko pokuša promijeniti svoj termin za cijepljenje, cjepiva - nema. Zagrepčanka Jasna Dasović (74) ima termin za drugu dozu AstraZenece za desetak dana no htjela je zbog odlaska na more termin promijeniti. Sve je ispalo toliko komplicirano, da je obitelj ostala u čudu.