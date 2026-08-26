Normalno je biti zabrinut za dijete, ali odluke kao roditelji ne smijemo donositi na temelju onoga što nam teorije urote kažu nego na temelju onoga što govore školovani ljudi
KOMENTAR BOJANE MRVOŠ PLUS+
Cjepiva su kriva za autizam koliko i teleskopi za asteroide
Čitanje članka: 1 min
Nevjerojatno s kojom lakoćom, te s koliko površnosti i neznanja mnogi pristupaju znanosti - medicini, povijesti, biologiji, svemu. Uzmu djelić koji im odgovara, koji razumiju, pa stvore teoriju urote, kao da je znanost samoposluga u kojoj s punih polica uzmemo kekse u najljepšoj ambalaži pa se namirimo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+