Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) prošli je mjesec na svojim web stranicama objavio tekst koji osporava prethodni, znanstveno utemeljeni stav te agencije da cijepljenje ne uzrokuje razvojni poremećaj autizma. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) prošli je mjesec na svojim web stranicama objavio tekst koji potkopava prethodni, znanstveno utemeljeni stav te agencije da cijepljenje ne uzrokuje razvojni poremećaj autizma. Godine istraživanja pokazale su da ne postoji uzročna veza između cijepljenja i autizma ili drugih neuroloških razvojnih poremećaja.

No ministar zdravstva SAD-a Robert F. Kennedy Jr. već dugo govori protiv cijepljenja i iznosi netočne tvrdnje koje povezuju cjepivo s tim poremećajem.

Šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je na konferenciji za novinare u Ženevi da autizam nije nuspojava cjepiva.

"Danas WHO objavljuje novu analizu Svjetskog savjetodavnog odbora za sigurnost cjepiva koja je, na temelju dostupnih dokaza, utvrdila da ne postoji uzročna veza između cjepiva i autizma", rekao je šef UN-ove zdravstvene agencije.

Odbor je pregledao 31 studiju provedenu u više zemalja tijekom 15 godina koje se odnose na cjepiva koja sadrže tiomersal, konzervans koji sprječava bakterijsku i gljivičnu kontaminaciju u bočicama s više doza, kao i ona koja sadrže pomoćna sredstva na bazi aluminija.

„Odbor je zaključio da dokazi ne ukazuju na vezu između cjepiva i autizma, uključujući cjepiva koja sadrže aluminij ili tiomersal“, rekao je Tedros.

„Ovo je četvrti takav pregled dokaza, nakon sličnih 2002., 2004. i 2012. godine. Svi su došli do istog zaključka: cjepiva ne uzrokuju autizam.

„Kao i svi medicinski proizvodi, cjepiva mogu uzrokovati nuspojave, koje WHO prati. Ali autizam nije nuspojava cjepiva."

Studija iz 1998.

Izvor navodne veze između cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) i autizma je u neispravno provedenoj studiji iz 1998., koja je povučena jer je sadržavala krivotvorene podatke. Njeni rezultati nisu replicirani i opovrgnuti su naknadnim opsežnim istraživanjima.

"Kasnije se pokazalo da je studija bila lažna, zbog čega je i povučena - ali šteta je već bila učinjena i ta ideja nikada nije nestala", rekao je Tedros.

Kennedy ima dugu povijest promicanja sumnjivih tvrdnji, od kojih su mnoge postale uvjerenja među pristašama njegova pokreta "Vratimo Americi zdravlje".

Promjene na web stranici CDC-a dočekane su s ljutnjom i strahom znanstvenika i osoba iz javnog zdravstva, među kojima i nekih unutar agencije koje se godinama bori protiv lažnih informacija.

Tedros je rekao da je u posljednjih četvrt stoljeća smrtnost djece mlađe od pet godina pala za više od polovice, s 11 milijuna smrtnih slučajeva godišnje na 4,8 milijuna, a glavni je razlog toga je upravo cijepljenje.

"Cjepiva su među izumima s najvećom moći i mogućnošću transformacije u povijesti čovječanstva“, rekao je.

„Cjepiva spašavaju živote od oko 30 različitih bolesti, uključujući ospice, rak vrata maternice, malariju i druge“, zaključio je.