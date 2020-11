'Cjepivo AstraZenece koštat će nekoliko dolara po dozi'

<p><strong>Iskra Reić</strong>, izvršna predsjednica AstraZenece za Europu, rekla je u emisiji Hrvatskog radija 'Izaberi zdravlje' da je ta farmaceutska tvrtka prošli tjedan počela s proizvodnjom finalnog proizvoda te da odmah, nakon odobrenja, može početi s isporukom.</p><p>Potvrdila je da cjepivo AstraZenece nije komplicirano za skladištenje. Trebat će se čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C te tako može biti skladišteno sve do isteka roka. Napomenula je da AstraZenece neće prodavati cjepivo po tržišnim cijenama, već po cijeni proizvodnje te da bi to moglo iznositi nekoliko dolara po dozi, piše <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a579078/Reic-Cjepivo-AstraZenece-stajat-ce-nekoliko-dolara-po-dozi.html" target="_blank">HRT</a>.</p><p>Reić, koja je i potpisala u ime AstraZenece ugovor s Europskom unijom o distribuciji cjepiva, kazala je da se ta farmaceutska tvrtka obvezala dostaviti cjepivo do jedne adrese u svakoj državi članici, a potom svaka država dalje raspoređuje cjepivo. </p><h2>Kolarić: Cijepljenje iza Nove godine</h2><p>Epidemiolog <strong>Branko Kolarić</strong> kazao je kako se cijepljenje realno može očekivati iza Nove godine, odnosno u veljači te da ne bi trebala postojati zabrinutost u vezi s učinkovitošću AstraZenecovog cjepiva. Podsjeća da se neće moći cijepiti mlađi od 18 godina.</p><p>Smatra i da bi u borbi protiv epidemije najučinkovitije bilo masovno testiranje, micanje ljudi iz cirkulacije u izolaciju te napominje da brzi antigenski testovi nisu toliko precizni kao PCR.</p>