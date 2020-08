'Cjepivo radimo već 40 godina, a imali smo ga već u veljači...'

Cjepivo je dobrovoljno i besplatno za Rusiju, mnoge zemlje su zainteresirane za njega. Profesor Boljevič kaže da će sve države moći uzeti rusko cjepivo i dobiti licencu za vlastitu proizvodnju

<p>Ruski predsjednik <strong>Vladimir Putin</strong> iznenadio je cijeli svijet prije nekoliko dana s izjavom kako su Rusi već razvili cjepivo za korona virus, i to funkcionalno, a ugledni ruski profesor medicine <strong>dr. Sergej Boljevič</strong> otkrio je i neke tajne cjepiva.</p><p>- To je isto kao kad pravite kuću pa vam treba godinu do dvije da vidite jesu li temelj i zidovi dobri, ali kad stavite krov, hoćete li ga provjeravati dvije godine? Dosta je provjeriti za 2-3 pljuska koja padnu - rekao je profesor, a potom ponovno iznenadio s izjavom kako je cjepivo napravljeno još u veljači! Od tada su ga provjeravali...</p><p>- Institut Gamalej radi na cjepivu već 40 godina. Prije 25 godina oni su prvi proizveli vektorno cjepivo koje u svojoj osnovi ima neki virus. Ta vektorna cjepiva su već napravili protiv groznice ebola, MERS – bliskoistočni koronavirus koji je vrlo sličan Covid-19 i kada su došli do spoznaje da treba napraviti cjepivo protiv koronavirusa, oni su već imali osnovu na kojoj su radili 25 godina. Oni su samo na tu osnovu dodali komponentu, a to je genetički materijal koji je iz koronavirusa - navodi Boljevič.</p><p>- Cjepivo je napravljeno u dva tjedna, a poslije toga su počeli s neophodnim provjeravanjem. Što se tiče drugih cjepiva u svijetu, oni svi počinju od nule, zato nisu stigli napraviti, dok je ovo cjepivo praktički bilo već 70% napravljeno u veljači i završeno krajem istog mjeseca na 100% - kaže profesor te otkriva kako je ono već testirano i na životinjama i ljudima te se po ruskim zakonima može registrirati.</p><p>Potom slijedi treća faza na oko dvije tisuće bolesnika, a tvrdi da je cjepivo efikasno i sigurno te da će se on cijepiti već u listopadu.</p><p>Cjepivo je dobrovoljno i besplatno za Rusiju, mnoge zemlje su zainteresirane za njega. Profesor Boljevič kaže da će sve države moći uzeti rusko cjepivo i dobiti licencu za vlastitu proizvodnju:</p><p>- Predsjednik SAD-a <strong>Donald Trump</strong> rekao je da će kupiti i praviti cjepivo samo za svoju zemlju, a zapadna Europa vjerojatno samo za sebe. To je nepravilno, znanost ne može biti na jednom mjestu, u jednoj državi. Rusija je proizvela cjepivo i dijeli ga sa svijetom, a ne samo s vlastitim građanima. Da bi se napravilo jedno takvo cjepivo potrebno je veliko iskustvo i znanje timova znanstvenika iz više oblasti. Rusija je dokazala da su ljudi koji rade u njenim znanstvenim institutima na svjetskoj razini i ne samo da ne zaostaju, nego su u mnogo čemu lideri.</p><p>- Ti instituti u Rusiji imaju ogromno iskustvo i sada kad je svijet uhvatila panika oni su napravili plan kako iskoristiti znanje i brže od ostalih napraviti efikasno i bezopasno cjepivo. Da stvarno vjerujem da je ona bezopasno pokazat ću na svom primjeru tako što ću se u listopadu cijepiti, jer sam liječnik i predajem studentima - kaže ruski profesor i objašnjava zašto na Zapadu dižu buku protiv ruskog cjepiva.</p><p>- Na sadašnju polemiku i napade na rusko cjepivo treba gledati iz nekoliko kuteva. Prije svega to je stvar prestiža. Svuda u svijetu govore i pišu da je baš Rusija prva napravila cjepivo. Drugo, velike farmaceutske kompanije su doživjele udarac, jer su one planirale zaraditi veliki novac. Ako više od 20 država sada govori da želi kupiti rusko cjepivo, to znači da te zapadne kompanije neće moći zarađivati na tom tržištu - istaknuo je dr. Sergej Boljevič.</p>