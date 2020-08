Putin: Imamo cjepivo za koronu

Riječ je o cjepivu koje je razvio institu u Gamaleya u Moskvi i utorak su dobili odobrenje ruskog Ministarstva zdravstva. Masovnu proizvodnju planiraju u rujnu

<p>Neki <a href="https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-vaccine-put/russia-approves-first-covid-19-vaccine-putin-says-idUSKCN25712U" target="_blank">svjetski</a> <a href="https://www.independent.co.uk/news/world/europe/coronavirus-russia-world-first-vaccine-approval-putin-latest-a9664376.html" target="_blank">mediji</a> javljaju da je prvo cjepivo protiv korona virusa dobilo odobrenje ruskog Ministarstva zdravstva.</p><p>Riječ je o cjepivu koje je razvio institut Gamaleya u Moskvi i utorak su dobili odobrenje.</p><p>Vijest je objavio Vladimir Putin, koji je <a href="https://www.rt.com/russia/497671-putin-covid-19-vaccine-first/" target="_blank">rekao</a> da se cijepila i njegova kći.</p><p>- Jedna od mojih kćeri je dobila cjepivo. Bila je dio testiranja. Nakon cijepljenja, imala je temperaturu 38, ali dan kasnije 37 i to je bilo to - dodao je Putin.</p><p>Putin tvrdi da ovo rusko cjepivo omogućuje trajni imunitet od korona virusa i da je prošlo sigurnosna ispitivanja.</p><p>Prvi koji će ga primiti bit će liječničko osoblje, zaposleni u školama i rizične skupine.</p><p>Masovna proizvodnja ovog cjepiva očekuje se u rujnu.</p><p>Brzina kojom je Rusija odobrila cjepivo zabrinula je svjetske stručnjake, jer smatraju da Rusija želi biti prva u otkrivanju cjepiva i da to radi na štetu sigurnosti.</p><p>Inače, jučer je Krunoslav Capak rekao kako smatra da cjepivo protiv Covida-19 ne treba očekivati već ove godine. No, za Hrvatsku dobrih vijesti ipak ima.</p><p>- Po meni je puno realnije da to bude 2021. godine, a ne ove - rekao je Capak što osobno misli kad bi svijet mogao dočekati cjepivo.</p><p>- EU osigurava da imamo rezervaciju preko proizvođača. Mi smo dio zajedničke nabave EK, bit ćemo ravnopravni s ostalim zemljama EU-a, mislim da ćemo biti među prvima. Ima sedam milijardi ljudi u svijetu, nije realno da se u jednoj godini proizvede sedam milijardi cjepiva - istaknuo je.</p>