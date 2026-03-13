Član Hrvatskog ski saveza na granici imao 120.000 eura?! USKOK im češlja dokumentaciju

Policija u skijaškom savezu!

Policija je po nalogu USKOK-a ušla u Hrvatski skijaški savez. Kako neslužbeno doznajemo, povod je nedavno otkriće veće količine gotovine kod jedne od odgovornih osoba u savezu. Kako piše Index, jedan član Hrvatskog skijaškog saveza zaustavljen je na granici sa 120.000 eura gotovine, a kod sebe je imao i popis s imenima osoba kojima je novac trebao biti isplaćen.

To je potom, kako doznaju 24sata, dovelo do širenja izvida na još jednu osobu na upravljačkoj poziciji. Navodno se sumnja da je dio sponzorstava od firmi išao na račun, drugi na ruke, a isto je navodno bilo i s plaćanjem usluga.

Međutim, sve je još u fazi istrage.