VATRA PROGUTALA ZGRADU

Članica uprave Laganini radija: 'Svi smo u šoku, bili smo jedini pravi stanari u zgradi Vjesnika'

Piše Bojana Mrvoš,
Članica uprave Laganini radija: 'Svi smo u šoku, bili smo jedini pravi stanari u zgradi Vjesnika'
Foto: Veronika Miloševski/24sata

U Vjesnikovoj zgradi je godinama boravio Laganini FM radio, članica uprave Petra Jakob kaže da su bili jedini pravi "stanari" tamo, drugi su u Vjensiku samo držali arhive, ili imali službenu adresu

U šoku smo, blago rečeno. Svi smo u šoku, imamo ljude koji tamo rade i dvadeset godina, još od vremena Plavog radija. Mali smo tim, poput obitelji, utoliko nam je još i teže sve ovo, kaže za 24sata Petra Jakob, članica uprave za prodaju i marketing radija Laganini FM čiji su prostori u izgorjeloj Vjesnikovoj zgradi. Ne znaju još kakva je situacija u njihovom prostoru. 

- Na 15. katu je arhiv Porezne uprave. Kod nas vatra nije probila, ali se sve otopilo, pretpostavljam. Još gori na 14. katu. Izgleda kao Černobil sve, užas, kaže Jakob.

Na pitanje je li dosad bilo kakvih problema, s instalacijama i slično, kaže kako problema nije bilo, barem ne kod njih. 

IMAJU URED TAMO Laganini radio u Vjesniku zbog požara ne emitira program: 'Stravično je kako je gorjelo!'
Laganini radio u Vjesniku zbog požara ne emitira program: 'Stravično je kako je gorjelo!'

- To jest, nažalost, neodržavana zgrada, a najveći je paradoks činjenica da je njen većinski vlasnik država odnosno Ministarstvo graditeljstva i države imovine, i da se dopustilo da ta kultna zgrada, arhitektonsko remek djelo i simbol Zagreba tako bude zanemaren. Iskreno, mislim da je bilo samo pitanje vremena kad će se nešto dogoditi, kaže Jakob. 

Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca
Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Na Laganini FM-u, dodaje, radi dvanaestero ljudi. 

- I jedini smo aktivno i svakodnevno koristili prostore, ostale firme su tamo samo imale adresu, ili arhiv. Dolje je arhiv, a prostori još niže su pak potpuno prazni. Imali smo zatvorenu ventilaciju i zato vatra do nas vjerojatno nije probila, ali pretpostavljam da se otopilo sve što se moglo otopiti. Smišljamo kako osposobiti program što prije, trudimo se maksimalno. Nekako ćemo se snaći, moramo... Ono što nam tehnologija dopušta, to ćemo napraviti što prije, napominje Jakob. 

