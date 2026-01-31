Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVA U ZELINI

Članicu obitelji udarao po glavi tupim predmetom. Priveli su ga zbog pokušaja teškog ubojstva

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Članicu obitelji udarao po glavi tupim predmetom. Priveli su ga zbog pokušaja teškog ubojstva
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Muškarac (44) kojega se sumnjiči da je 16. siječnja pokušao ubiti članicu svoje obitelji predan je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu

Admiral

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad muškarcem (44) kojega se sumnjiči da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju na štetu članice svoje obitelji (65), izvijestili su iz PU zagrebačke.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Podsjetimo, muškarac je 16. siječnja u ugostiteljskom objektu na području Svetog Ivana Zeline svojim ponašanjem u rastrojenom stanju uznemirio građane te je na mjesto događaja pozvana policija, koja je nad muškarcem morala upotrijebiti sredstva prisile.

U odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi muškarcu je zatim pružena liječnička pomoć, a policija je tijekom postupanja posumnjala da je muškarac istoga dana u kući na području Svetog Ivana Zeline fizički napao članicu svoje obitelji, a zatim je u dvorištu kuće tupim predmetom udario u predio glave. Ozlijeđena je nakon toga prevezena u Kliničku bolnicu Dubrava, gdje je utvrđeno da je zadobila teške tjelesne ozljede.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'
AFERA U CRNOJ GORI

EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'

Mirjana Pajković, bivša crnogorska državna tajnica, u središtu je skandala nakon objave eksplicitnih snimki nje i savjetnika predsjednika Dejana Vukšića. Samo za 24sata ispričala je detalje prijetnji, ucjena i pritisaka...
FOTO Ovo su dosad neviđene fotografije iz Epsteinovih spisa
OBJAVILI NOVE DOKUMENTE

FOTO Ovo su dosad neviđene fotografije iz Epsteinovih spisa

Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo je u petak više od tri milijuna novih stranica dokumenata o pokojnom financijeru i seksualnom manijaku Jeffreyju Epsteinu. Današnjom dodatnom objavom obuhvaćeno je više od 2.000 videozapisa i 180.000 slika. Zajedno s prethodnim objavama, to čini gotovo 3,5 milijuna stranica objavljenih u skladu sa Zakonom
Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'
INCIDENT U ZAGREBU

Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'

Vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski rekao nam je da su već ranije vidjeli pomicanje skele...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026