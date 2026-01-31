Članicu obitelji udarao po glavi tupim predmetom. Priveli su ga zbog pokušaja teškog ubojstva

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad muškarcem (44) kojega se sumnjiči da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju na štetu članice svoje obitelji (65), izvijestili su iz PU zagrebačke.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Podsjetimo, muškarac je 16. siječnja u ugostiteljskom objektu na području Svetog Ivana Zeline svojim ponašanjem u rastrojenom stanju uznemirio građane te je na mjesto događaja pozvana policija, koja je nad muškarcem morala upotrijebiti sredstva prisile.

U odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi muškarcu je zatim pružena liječnička pomoć, a policija je tijekom postupanja posumnjala da je muškarac istoga dana u kući na području Svetog Ivana Zeline fizički napao članicu svoje obitelji, a zatim je u dvorištu kuće tupim predmetom udario u predio glave. Ozlijeđena je nakon toga prevezena u Kliničku bolnicu Dubrava, gdje je utvrđeno da je zadobila teške tjelesne ozljede.