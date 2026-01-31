Obavijesti

Ministar Habijan je pokušao opravdati zapošljavanje frenda. I samo se dublje zakopao

Piše Laura Šiprak,
Ministar Habijan je pokušao opravdati zapošljavanje frenda. I samo se dublje zakopao
Habijan je Pavleca mogao imenovati savjetnikom i bez natječaja ali onda Pavlec ne bi morao primati plaću. Ovako bez potrebnog iskustva zarađuje 1800 eura da savjetuje ministra o projektu teškom 10 i pol milijardi eura!

Hinko Pavlec (34) zaposlen je kao posebni savjetnik ministra Habijana, u području digitalne transformacije. Ima plaću oko 1800 eura neto i zaposlen je na neodređeno vrijeme. Kako smo otkrili, Pavlec je iz Varaždina kao i ministar Habijan, za ovo radno mjesto ga je izabrao osobno upravo ministar, nema relevantnog radnog iskustva jer je radio kao asistent voditelja prodaje mliječnih proizvoda, prodavač električnih bicikala, sportskih suplemenata i opreme za sportove u prirodi. 

Svi njegovi poslovi vezani su uz naručivanje robe, prodaju i praćenje uspjeha reklama. Kakve to veze ima s digitalnom transformacijom, nismo uspjeli doznati jer se Pavlec ne javlja na telefon. Ali ministar Habijan je za Novu TV komentirao ima li Pavlec kompetencije za savjetnika.

IZ TERETANE U MINISTARSTVO Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju
Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju

- Mislim da je ono što je meni u ovoj priči malo i smiješno to da je apsolutno sve javno na stranicama ministarstva, od samog poziva, od samog rješenja, od same plaće, od svega. Apsolutno transparentno - rekao je.

I to je istina, ali to što je nešto javno, ne znači da je u redu. Pogotovo kad se prodavača mliječnih proizvoda, bicikala i suplemenata s diplomom poslovne administracije uzme kao savjetnika za projekt digitalne transformacije na kojeg ćemo do 2030. potrošiti 10 i pol milijardi eura! 

Kako smo otkrili, Pavlec i Habijan su bili na istoj utrci u Rijeci samo dan nakon razgovora za posao u ministarstvu. I nakon toga su počeli slobodnije javno dokumentirati svoje druženje na hibridnim utrkama i treninzima, u slobodno vrijeme i na poslovnim putovanjima poput onog u Dansku. 

- Družim se s jako puno ljudi, onda se postavlja pitanje, prvo, u kabinetu, ako se radi o ljudima u timu koji radi s ministrom, da li bi bilo u redu da je to jedna skupina, tim, kolektiv koji se poznaju, koji radi i provodi politike samog kabineta i ministra, dakle ljudi od povjerenja, ili se radi o nečem drugom - rekao je Habijan. 

odbacuje kritike oporbe Habijan: Kazneni postupci u prosjeku traju 126 dana
Habijan: Kazneni postupci u prosjeku traju 126 dana

Iz ove izjave proizlazi da Habijan Pavleca poznaje prije zapošljavanja u Kabinetu i da mu je osoba od povjerenja. I to je u redu, ali čemu onda zapošljavanje preko natječaja? Pogotovo jer ga je po Zakonu o Vladi RH mogao imenovati svojim posebnim savjetnikom i bez natječaja, jedina razlika je što onda ne bi postojala osnova da Pavlec mora primati plaću ili naknadu. Dakle, zapošljavanje preko natječaja i po Zakonu o sustavu državne uprave je bilo potrebno da se Pavlecu osigura plaća. Plaća koju dobiva od novca građana Republike Hrvatske. To dovodi do drugog pitanja: znači li to da je natječaj bio namješten? 

Habijanu je bilo važno naglasiti da Pavlec nije državni službenik. 

- Radi se o radnom mjestu gdje osoba, kad dođe na ovo mjesto, što nije ulazak u državnu službu, to isto morate imati, jer se govori o zapošljavanju. Dakle, ovo nije ulazak u državnu službu, ovo je netko tko dođe s ministrom i odlazi s ministrom. Mislim da je to bitno, zato i govorim - rekao je Habijan. 

SKRIVAJU DETALJE Habijan angažirao bivšeg šefa DORH-a Bajića. Saznali smo mu honorar i na čemu je angažiran
Habijan angažirao bivšeg šefa DORH-a Bajića. Saznali smo mu honorar i na čemu je angažiran

Hinko Pavlec je zaposlen, samo na određeno, odnosno, dok je Habijan ministar i on može biti savjetnik. I ugovor na određeno spada u zapošljavanje, kao što smo pisali u prvom tekstu o 'fitness frendu' savjetniku. 

U sve se uključilo i Povjerenstvo za spriječavanje sukoba interesa.

- U ovom trenutku pratimo sve medijske navode vezano za navedene okolnosti. Povjerenstvo će te okolnosti razmotriti i odlučiti hoće li u odnosu na konkretnog obveznika otvoriti predmet - rekla je Ines Pavlačić iz Povjerenstva za Novu TV.

