Članovi 'Zna se HDZ' letjet će iz stranke: 'Naštetili su ugledu'

Tri dana nakon izbijanja afere WhatsApp, HDZ-ova grupa “Zna se HDZ” na Viber aplikaciji izgubila je šest članova, a komunikacija se smanjila za 30 posto. Slično je i s grupom “Uskoci i hajduci” na WhatsAppu, koja je također izgubila nekoliko članova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ali kako nam je potvrđeno iz vrha stranke, iz HDZ-a bit će izbačeno samo 15 članova grupe “Zna se HDZ”, a nitko iz ‘Uskoka i Hajduka’ čiji je administrator Mate Ćurić. Grupu s imenom HDZ-a je vodio Božo Medić i on će sigurno letjeti iz stranke.

- Mislimo i da su ti koji su širili takve poruke uglavnom ljudi Tomislava Karamarka - kaže sugovornik iz vrha stranke.

Članovi spomenutih grupa, s kojima su 24sata razgovarala, još ne mogu vjerovati zašto središnjica HDZ-a sad traži glave nekih članova zbog govora mržnje u porukama u grupama jer je, ističu, ta ista Viber grupa “Zna se HDZ” svojedobno podržavala Andreja Plenkovića u njegovu dolasku na vlast u stranci.

- Tad smo pozitivno o njemu pisali. I zaista, s njegovim dolaskom dobili smo više slobode u komunikaciji nego u vrijeme Milijana Brkića, kad se nije smjelo puno toga pisati. Razumijem da Plenkoviću smetaju kritike i da se govor mržnje treba kazniti, ali ne razumijem zašto sad razgovaramo o WhatsApp grupi, a predsjednički izbori samo što nisu - govori nam jedan od članova grupe.

Dodaje i da se nikad nije samo Plenkovića kritiziralo, nego su kritizirani i Davor Ivo Stier, za kojega su članovi pisali da je njegov čovjek, zatim Miro Kovač, o kojemu su pisali da ne žele ponovno nekoga iz MVP-a, pa i Tomislav Karamarko: “Što on sad hoće, imao je svoju priliku”.

- Mi smo kritizirali Istanbulsku konvenciju, Marakeški sporazum, koaliciju s Pupovcem i HNS-om, znači njegovu politiku, a ne njega osobno - nastavlja naš sugovornik koji je, kaže, čuo da je mail s porukama mržnje iz HDZ-ovih WhatsApp i Viber grupa na Trg žrtava fašizma, odnosno u HDZ-ovu središnjicu stigao prije šest, sedam mjeseci. Ako je, nastavlja, to točno, zašto je, pita se naš sugovornik, stranka čekala s time do početka kampanje za predsjedničke izbore. No Zoltan Kabok, glasnogovornik HDZ-a, kaže kako je predsjednik stranke krajem listopada ove godine dobio od anonimnih članova pritužbe na poruke koja krše Statut stranke. Isto to dobilo je i vodstvo zagrebačkog ogranka stranke.

Naš sugovornik kaže kako je autor najveće HDZ-ove Viber grupe “Zna se HDZ”, Božo Medić, jedan od osnivača stranke. Božo Medić je bio jedan od najvećih kritičara Istanbulske konvencije pa naš sugovornik smatra da je to naljutilo Plenkovića.

Ali iako se oni pravdaju na taj način, oni koji su vidjeli poruke kažu da su to sad pokušaji izlike. U stranci nam kažu da je Medić objavljivao i fotografije sa Škorom te agitirao za njega što je protivno Statutu. Uskoro će gradske i županijske organizacije primiti sve dokaze za svakoga člana za kojeg se predlažu sankcije.

- Pa za metak u čelo nema zastare - kaže nam sugovornik blizak Vladi aludirajući na poruke koje su se dijelile. Kaže i da su sve dobili nedavno, ali da se iz poruka kod nekih vidi kontinuitet govora mržnje i rada na rušenju Plenkovića i dodaje da su zlorabili ime i simbole stranke i naštetili ugledu. Među izbačenima će biti i Marijan Banelli, čovjek koji je vodio Udrugu cestovnih prijevoznika. Banelli je za N1 rekao da mu se namješta.