Članovi znanstvenog savjeta: 'Nije nam potrebna karantena'

Nakon sastanka Vladina znanstvenog savjeta priopćeno je kako su se članovi složili da u aktualnoj situaciji nije potrebna karantena već praćenje razvoja epidemije i povećanje samodiscipline

<p> - Članovi Savjeta se slažu oko toga da u ovoj situaciji nije potrebno zatvarati, nije potrebna karantena, nego pažljivo pratiti razvoj epidemije, povećati osobnu samodisciplinu. Ne mogu se opustiti kolektivne mjere gospodarstva i turizma, a da zauzvrat u kompenzaciji nemamo veću samodisciplinu na osobnoj razini - izvjestio je predstojnik Ureda premijera <strong>Zvonimir Frka-Petešić.</strong></p><p>Dodao je da su stručnjaci iznijeli multidisciplinarni pregled i prikaz sadašnjeg stanja epidemije u svijetu ali i analize dosadašnje strategije u borbi protiv virusa u Hrvatskoj.</p><p>Ustanovljeno je da je udio hospitaliziranih zaraženih osoba dvostruko manji nego što je bio u prvom valu, odnosno da je sada udio hospitaliziranih oko 18 posto u odnosu na 37 posto do 1. lipnja. </p><p>Također, nema teških slučajeva oboljenja, no, upozorava Frka-Petešić, to ne znači da ih neće biti te je stoga potreban oprez i pridržavanje mjera higijene, distanciranja i dezinfekcije.</p><p>"Ako se svi toga pridržavamo, onda možemo nastaviti s gospodarskim aktivnostima i turizmom. Naravno, važno je već sada pripremati se za jesen kada se može očekivati pogoršanje situacije, pratiti sadašnju situaciju i držati je pod kontrolom", rekao je.</p><p>Što se tiče turista, u Hrvatskoj ih je trenutno oko 260 tisuća, ali zabilježeni slučajevi zaraze nisu došli iz zemalja Europske unije, nego od naših ljudi koji su došli iz Srbije te Bosne i Hercegovine, izvijestio je Frka-Petešić.</p><p>"To je glavnina ovih slučajeva koji su izazvali povećanje zaraze, znači nema još povezanosti između broja turista i povećanja epidemije", naglasio je.</p><h2>Epidemiolog Kolarić: Počeli smo se ponašati kao da epidemije nikad nije bilo</h2><p>Epidemiolog HZJZ-a <strong>Branko Kolarić</strong> kazao je kako je dosad bilo različitih polemika oko nošenja maske. "Danas znamo da fizička barijera ispred usta i nosa sprečava širenje kapljica i smanjuje rizik od prijenosa virusa. Ja bih rekao da smo se svi mi kao građani opustili u ovih nekoliko tjedana i počeli se ponašati kao da epidemije nikad nije bilo",ocijenio je.</p><p>"Epidemija je tu i nakon otvaranja granica virus se ponovno proširio i sad se svi zajedno trebamo podsjetiti da je potrebno držati se mjera socijalne distance, da nije baš dobro ići u zatvorene klubove jer su se i tamo dogodile neke zaraze i slično", kaže.</p><p>Pogotovo treba zaštiti domove za starije te Kolarić poziva djelatnike i korisnike tih ustanova na strpljene, da ne putuju izvan granica Hrvatske kako bi se zaštitila ta najrizičnija populacija.</p><p>"Svi zajedno se moramo podsjetili da nije dobro biti blizu, da se jedni drugima unosimo u lice i izbjegavati i sastanke i kontakte te druženja u zatvorenim prostorima", poručio je.</p><p>Kolarić kaže kako se nakon otvranja očekivao porast broja zaraženih, nakon što je restriktivnim mjerama virus gotovo eliminiran u populacij. "Kada smo otvorili granice i kada se dogodila mogućnost ponovnog unosa virusa, očekivali smo broj zaraženih. No, ono što sada trebamo raditi je suzbijati žarišta i kontrolu kontakata uz pomoć svih, da se odgovorno ponašamo kako bi spriječili sekundarna širenja virusa", poručio je.</p><h2>Lauc: Ne možemo biti zatvoreni i funkcionirati kao Kina</h2><p>Znanstvenik <strong>Gordan Lauc </strong>nakon sastanka Savjeta kazao je kako zbog koonavirusa ne možemo biti zatvoreni, a ako dođe do naglog širenja virusa jedino oružje koje trenutno imamo je društveno udaljavanje.</p><p>„Hrvatska je zemlja od četiri milijuna ljudi, mi ne možemo biti zatvoreni, ne možemo funkcionirati kao jedna Kina koja se zatvorila i pokušava spriječiti ulazak. Čitava Europa je u vrlo sličnoj situaciji i otvaranje prema zemljama koje imaju vrlo sličnu situaciju našoj ne bi trebao biti problem”, kazao je Lauc.</p><p>Dodao je kako u trenutku kada se virus širio eksponencijalno, kada je to bio novi virus kojega ne poznajemo i o kojemu nismo znali ništa, o kojem su dolazili vrlo zabrinjavajući podaci o tome koliko je smrtan, nijedna druga opcija nije bila na raspolaganju nego zatvaranje, a nažalost još uvijek nemamo puno drugih opcija.</p><p>„Ako dođe do ponovnog naglog širenja virusa na način da vidimo puno bolesnih ljudi, da vidimo ljude na intenzivnoj i da umiru, jedino oružje koje trenutno imao je društveno udaljavanje, to ne mora biti karantena na način da je zabranjeno nešto”, kazao je,</p><p><br/> </p><p>Istraživanja su pokazala, dodao je, da u situaciji kada nije bilo zabrana da su se ljudi vrlo slično ponašali jer ako vidite da ljudi u bolnicama umiru vi ćete paziti da ne dođete u kontakt s virusom.</p><p>Za nove zabilježene slučajeve zaraze kazao je kako ne znači da su se oni pojavili u dva dana već da su pronađena određena mikro žarišta gdje su se virusi proširili. „Ako izolirate Đakovo, Zadar, bolnicu u Zagrebu toga još uvijek nema puno više nego je bilo prije, nije da se naglo proširio”, rekao je Lauc.</p><p>Na upit trebamo li više testirati odgovorio je kako je to kompleksan odgovor i da bi bilo idealno kada bi svakog mogli testirati dva puta tjedno ali da je to nemoguće.</p><p>„Testira se onoliko koliko se procjenjuje da je potreba, kada smo imali nulu i da je netko testirao 2000 ljudi na dan koji su svi bili negativni a ti testovi koštaju onda bi bilo pitanje zašto se baca novac. Treba vjerovati procjenama epidemiologa”, poručio je Lauc.</p>