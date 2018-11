Lewinsky: 'Nisam vidjela mrlju, pomislila sam da je od špinata'

Iako je Monica Lewinsky u proteklih dvadesetak godina odradila brojne intervjue za televiziju i novine, rijetko je govorila o detaljima svoje afere s bivšim predsjednikom Billom Clintonom.

Međutim, dokumentarnim serijalom The Clinton Affair televizijske mreže A&E, Lewinsky se otvorila i odlučila javno ispričati pregršt pikanterija koje su godinama golicale maštu javnosti - od toga kako ju je Clinton zaveo do toga kako je zamrljala legendarnu plavu haljinu.

Objasnila je da je odlučila sudjelovati u dokumentarcu o aferi s predsjednikom jer ne želi da se nešto slično ikada više dogodi nekoj mladoj osobi.

Lewinsky participated in Clinton series so what happened to her "never happens to another young person in our country again" https://t.co/T1NHfTTOzy pic.twitter.com/vqE23LDm6Z — The Hill (@thehill) November 13, 2018

Naime, tijekom afere s predsjednikom, Lewinski je bila 22-godišnja neplaćena pripravnica u Bijeloj kući.

U epizodi koju je pogledala ekipa New York Posta, Lewinsky je kazala da uopće nije bila svjesna da ima fleku na haljini. Kako tvrdi, u jednom trenutku je pomislila da se radi o mrlji od špinata.

Govorio mi je da sam slatka

Kako je objasnila, mrlja na haljini ostala je nakon seksualnog odnosa s predsjednikom u kupaonici Ovalnog ureda, nakon što joj je Clinton poklonio ukrasnu iglu za šešir i primjerak knjige 'Vlati trave' Walta Whitmana (izvorno: Leaves of Grass).

- To što mi je poklonio ovu knjigu za mene je imalo posebno značenje. To je intimna knjiga koja se ne daje olako. Sve što me mučilo - Je li to što osjećam stvarno? Postoji li tu nešto? Sve te nesigurnosti su nekako nestale kad mi je poklonio ovu knjigu - kazala je.

Ušla je u Ovalni ured s Clintonom i njegovom tajnicom, koja se nakon nekoliko trenutaka sakrila u blagovaonici. Clinton joj je predao poklone i rekao: - 'Slatka si s tim svojim šeširima' ili 'Ti i tvoji šeširi', tako nešto - podsjetila se Lewinsky.

- Uputili smo se prema kupaonici, gdje smo postali još intimniji. Dijelio mi je komplimente, ja sam uzvraćala. Došli smo do točke u kojoj bi on u ranijim susretima uvijek stao. Nekako sam zastala i pitala želi li nastaviti. On je konačno rekao: OK - dodala je Lewinsky.

- Onda je on završio, a ja sam ga zagrlila. I on je mene zagrlio. Nakon toga sam otišla - dodala je. Lewinsky je objasnila i što se događalo poslije fatalnog susreta.

'Prijateljica me nagovorila da sačuvam haljinu'

- Toga dana izašla sam na večeru. Nitko od ljudi koje sam susrela na večeri nije mi rekao: Hej, moraš otići u kupaonicu, imaš mrlje po cijeloj haljini - ispričala je Lewinsky.

Monica Lewinsky details Bill Clinton affair, terrifying meeting with investigators in new doc https://t.co/I9dPl8LcVY pic.twitter.com/3Ys1Vr294W — DailyHoustonNews (@DailyHoustonNew) November 13, 2018

U intervjuu iz 2002. godine, Monica Lewinsky je rekla da nije primijetila mrlju sve dok nije izvukla haljinu jer ju je htjela odjenuti za proslavu Dana zahvalnosti. Obukla ju je pred prijateljicom Lindom Tripp, koja joj je rekla da u njoj izgleda debelo. Kada su dvije žene ustanovile da je na haljini trag Clintonovog sjemena, Tripp je nagovorila da sačuva haljinu - u takvom stanju u kojem je bila.

Kada su informacije o njihovoj aferi iscurile u javnost, Clinton je to u početku negirao. 'Nisam imao spolne odnose s tom ženom' izjavio je na press konferenciji u Bijeloj kući, stojeći uz svoju suprugu Hillary Clinton. Nakon toga, haljina je poslužila kao dokaz jer je na haljini ostao Clintonov DNK, pa Clinton nije imao izbora, nego je morao priznati svoje nestašluke s pripravnicom svekolikoj javnosti.

'Ispričala bih se Hillary'

Skandal je ubrzo postao globalan, pa čak i na neko vrijeme zatresao Clintonovu predsjedničku poziciju. U nizu kasnijih intervjua, Lewinsky je objašnjavala da se godinama skrivala o javnosti i često pomišljala na samoubojstvo.

Monica Lewinsky: "If you want to know what power looks like, watch a man safely, even smugly, do interviews for decades, without ever worrying whether he will be asked the questions he doesn’t want to answer" https://t.co/cC1jyxjopC — New York Magazine (@NYMag) November 13, 2018

Lewinsky je često isticala kako zamjera medijima što Clintonu nisu nikad postavljali škakljiva pitanja kakvima je ona bila redovno izložena.

Ljuta je i zbog toga što se Clinton nikad nije ispričao. 'Bill Clinton bi se trebao htjeti ispričati. Zbog toga bi bio bolji čovjek. Manje sam razočarana u njega, a više zbog njega - izjavila je jednom prilikom.

Monica Lewinsky said she would apologize directly to Hillary Clinton for the affair she had with former President Bill Clinton if the two women met.https://t.co/QXQQYpUiKZ — Washington Examiner (@dcexaminer) November 13, 2018

Iako je Hillary Clinton u javnosti izjavila da ne smatra kako je afera njegovog supruga s pripravnicom zloupotreba moći i položaja, Lewinsky s druge strane kaže da bi se ona ispričala Hillary da je negdje sretne.

Serija The Clinton Affair kreće s emitiranjem na mreži A&E 18. studenoga ove godine.