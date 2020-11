King satima neumorno pri\u010da i izvje\u0161tava o najnovijem stanju u izbornoj ve\u010deri, a s obzirom na to da bi zbog dopisnih glasova rezultati izbora mogli kasniti, nadamo se kako \u0107e King izdr\u017eati jo\u0161 neko vrijeme...

CNN-ov voditelj razljutio sve: 'Jedino je njemu ovo zabavno'

Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, čini se kako je zabavno samo njemu. Uz to, ljudi se žale i kako su od gledanja njegove emisije ogladnjeli, no međutim, hvale njegovu kondiciju

<p>Dan izbora u SAD-u uvijek je prilično napet, a naročito u ovogodišnjem izdanju usred pandemije korona virusa i to na izborima u kojemu dvojica kandidata, <strong>Donald Trump i Joe Biden</strong>, vode mrtvu trku.</p><p>Na takvu stresnu večer za većinu američkih građana, voditelj CNN-ove izborne emisije <strong>John King</strong> ljudima stvara još veći stres... King koristi kartu s dodirnim zaslonom i konstantno obavještava s najnovijim informacijama, a ono što je gledateljima posebno upalo u uho su njegove fraze.</p><p>Ponajviše ona gdje cijelu izbornu večer naziva - zabavnom. Ipak, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, čini se kako je zabavno samo njemu. Uz to, ljudi se žale i kako su od gledanja Kinga ogladnjeli, no međutim, hvale njegovu kondiciju.</p><p>King satima neumorno priča i izvještava o najnovijem stanju u izbornoj večeri, a s obzirom na to da bi zbog dopisnih glasova rezultati izbora mogli kasniti, nadamo se kako će King izdržati još neko vrijeme...</p>