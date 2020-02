Bošnjaković: Razgovarali smo, očekujem Jelenićevu ostavku

Ono što mogu reći, neprihvatljivo je članstvo u udruzi građana, bez obzira što je ona registrirana po hrvatskim zakonima, njeno je djelovanje i članstvo prekriveno velom tajne i predstavlja potencijalni rizik za djelovanje i glavnog državnog odvjetnika i drugih ljudi koji su članovi takvih organizacija, rekao je pred Vladom ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković ispred Vlade o masonima Reporterka: Antonija Tušek Posted by 24sata Politiko on Wednesday, February 19, 2020

- Razgovarao sam s glavnim državnim odvjetnikom. Vidjet ćemo njegove korake, očekujem čak i ostavku, a ukoliko to ne bude, onda ćemo analizirati dalje - rekao je

- Time što sam rekao mi ovo mi nije prihvatljivo, mislim da se iz toga može zaključiti kakav je moj stav - rekao je ministar i dodao da žele to brzo riješiti.

Bošnjaković je u kratkoj izjavi rekao da nisu znali da je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić član masonske lože.

- Ne želim reći da je bilo kakve odluke donosio pod utjecajem tog članstva, ali to članstvo stvara potencijalni rizik - rekao je ministar Bošnjaković.

Ministar Oleg Butković rekao je o cijeloj aferi kako stoji iza odluka Vlade.

- Ja gradim puno mostova, cesta, zidova po Hrvatskoj ali me ovi Zidari nisu zvali - dodao je.

Bačić: Trebalo je članstvo znati kao važnu informaciju

Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić rekao je za N1 kako očekuje da se članstvo glavnog državnog odvjetnika u masonskoj loži razriješi. Dodao je da državni odvjetnici trebaju učiniti sve kako im članstvo u pojedinim udrugama ne bi utjecalo da u svom radu budu transparentni i pravični.

- Držim da je to trebalo znati kao važnu informaciju - rekao je i dodao kako očekuje da će se Vlada danas o tome očitovati i da se njegovo članstvo razriješi. Na pitanje treba li otići, dodao je "Polako".

Ćorić: Mene nitko nije zvao, ali nisam taj tip

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić rekao je u srijedu uoči užeg kabineta Vlade da ne vidi ništa problematično u činjenici da je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić član masonske lože.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ministar Tomislav Ćorić ispred Vlade o masonima. Posted by 24sata Politiko on Wednesday, February 19, 2020

- Bilo čija pripadnost bilo kojem udruženju u Republici Hrvatskoj, ukoliko to udruženje djeluje u skladu sa zakonom, meni osobno, u ovom konkretnom slučaju, nije nešto što je predmet propitivanja - rekao je ministar Ćorić.

Na pitanje kako javnost može vjerovati u neovisnost odvjetništva ako je glavni čovjek u tajnom društvu koje ima svoja pravila i gdje se članovi međusobno štite i pomažu, uzvratio je novinaru da je vrlo sugestivan.

- Ja o tome ne znam ništa. Nisam član takvog ili bilo kojeg društva u Hrvatskoj, osim šahovskog kluba, čime se ponosim. Imajući to na umu, ne mogu govoriti niti o uvjetima niti o funkcioniranju jedne takve organizacije. Ukoliko je ona prijavljena i njezina aktivnost nije ilegalna, ne vidim razlog zašto bi to bio problem. Ukoliko neki druge vide, onda je dobro da to propituju - ocijenio je Ćorić.

Ono što vidi, kaže, je da je Jelenić vrlo otvoreno nastupio i jasno uputio poruke po tom pitanju. "Meni se to što je izrekao barem u kontekstu njegovog funkcioniranja čini vrlo prihvatljivim i konačno simpatično", istaknuo je.

Na konstataciju da je percepcija nepotizma usko vezana uz masonska društva, uzvratio je da je percepcija nepotizma usko vezana uz bilo koji fenomen udruživanja u svijetu, poput bratstva i političkih stranaka.

- Osobno neću činiti razliku između bilo kojeg predstavnika koji dođe u moje Ministarstvo, nevezano o tome je li pripadnik neke takve organizacije ili udruženja ili nije. Ne mislim da je pozicija Jelenića kompromitirana time što je nekad bio član bilo kojeg društva - ocijenio je.

Ustvrdio je i da svatko ima pravo na svoj izbor kako i na koji način funkcionira. Upitan zašto on sam nije mason, rekao je da nije sklon takvom obliku udruživanja.

- Mene nitko dosad nije zvao, da me i zvao, ja bih se zahvalio jer jednostavno nisam taj tip - naglasio je.

Kosor: Od Milanovića se očekuje mišljenje

Cijeli slučaj je za N1 komentirala i bivša premijerka Jadranka Kosor, koja je rekla kako bi predsjednik Zoran Milanović već danas, prvog dana svog mandata, trebao komentirati Jelenićevo priznanje da je član masonske lože.

- Od njega se očekuje da kaže svoje mišljenje, to nije prtljanje u rad institucija - rekla je.