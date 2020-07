Ćorić o Meggleu: 'Odlasci se događaju, 2021. stiže oporavak'

Inzistirati ćemo da politike u kontekstu razvoja gospodarstva budu usklađene u smjeru zaštite okoliša i prirode, komentirao je novi ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić

<p><strong>Tomislav Ćorić</strong> u novoj je Vladi na čelu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji uključuje resore gospodarstva, energetike, klimatskih promjena i zaštite okoliša. U <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/636520/coric-2021-godina-je-godina-oporavka-i-trebamo-gledati-prema-njoj">Temi dana na HRT-u </a></strong>govorio je o svojoj novoj funkciji i što se treba poboljšati. </p><p>- Razvoj gospodarstva više nije moguć ako se on ne promatra komplementarno s održivim razvojem. On mora biti u temeljima razvoja svake nacionalne ekonomije 21. stoljeća i zato ne treba čuditi da se resor gospodarstva spojio s resorom održivog razvoja, rekao je Ćorić te dodao kako su zeleni proteklih nekoliko godina jasno davali do znanja da je zaštita okoliša u segmentu Ministarstva zaštite okoliša i energetike itekako važna. </p><p>- Inzistirati ćemo da politike u kontekstu razvoja gospodarstva budu usklađene u smjeru zaštite okoliša i prirode - dodao je Ćorić. Komentirao je kako ova vremena sama po sebi nose nužnost kontinuirane evaluacije mjera gospodarskog oporavka i da će na tome raditi. <br/> <br/> - S druge strane vrijeme je da se hrvatsko gospodarstvo okrene uspješnima. Već 30-ak godina bavimo se problemima i naravno da će to biti bitna preokupacija, međutim postoje segmenti koji u ovim kriznim vremenima daju izvrsne rezultate. Mislim da ova financijska omotnica iz Europske unije daje mogućnost da se na bazi jedne nove paradigme zelenog gospodarstva pomogne resorima koji su već sada uspješni - smatra Ćorić. Fokus će staviti na kreiranje radnih mjesta u industrijama koje pokazuju snažnu otpornost i dobre rezultate.</p><p><br/> <br/> Komentirao je odlazak duhanske industrije i Megglea.<br/> <br/> - Na nama je da učinimo sve da poslovno okruženje bude pozitivno. Ovakvi odlasci su nešto što se u ekonomijama događa. Pad gospodarske aktivnosti je nešto što će se odraziti na stanje zaposlenosti, ali 2021. godina je godina oporavka i trebamo gledati prema njoj - rekao je za kraj. </p>