Ćorić o potezima Vlade: Država ima još alata za držati cijene goriva u razumnim granicama

Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je u ponedjeljak da u slučaju nastavka rasta cijena energenata, u Hrvatskoj postoji još prostora u obliku izuzeća u odnosu na minimalnu europsku trošarinu i to i na benzin i na dizel.

"Danas smo iskoristili postojeći instrumentarij na smanjenje trošarina. U okviru trošarina postoji još određeni prostor u obliku izuzeća u odnosu na minimalnu europsku trošarinu i na benzin i na dizel i to će biti sljedeći korak bude li potreban", rekao je Ćorić nakon sjednice vlade.

Smatra da se Vlada odnosno Ministarstvo financija mogu isto tako koristiti i analizama iskustava drugih zemalja, po pitanju promjena stopa poreza na dodanu vrijednost.

"To zahtijeva prije svega promjenu zakonskog okvira (...). U ovom je trenutku o tome rano govoriti", rekao je Ćorić, dodavši da ukoliko dođe do toga, zakonski prijedlozi će ići u hitnu proceduru u Hrvatskom saboru.

Upitan koliko prostora država ima u proračunu za nastavak mjera pomoći gospodarstvu i građanima iz kojih se 1. travnja trebalo izaći, naglasio je da je stanje u proračunu stabilno.

"Naravno da nam sve ove mjere nose određena sredstva, primjerice smanjenje trošarina pa i u kontekstu porasta prihoda od poreza na dodanu vrijednost taj efekt je značajan. S obzirom na to sve proračun RH, kao i proračuni svih zemalja koje su pogođene ovim naftnim šokom, prije svega u kontekstu porasta cijene energenata, podnijeti će određenu žrtvu. Međutim, držimo da je trenutni fiskalni kapacitet RH, naša trenutna fiskalna pozicija, zadovoljavajuća i vjerujem da će tako biti i do kraja", rekao je Ćorić.

Kazao je da će država ove godine biti racionalna, a prioritet je stabilna i disciplinirana fiskalna politika i održanje, prije svega, fiskalne, odnosno ekonomske politike RH.

Pri tome, objasnio je da racionalno znači da postoje fiskalna pravila i okolnosti u kojima se krećemo već godinama, te da će država učiniti sve što je u njezinoj moći da i ova godina, "iako je godina šoka", završi pozitivno, prije svega po pitanju ovdašnjeg ekonomskog rasta, životnog standarda hrvatskih građana, ali i stabilnosti javnih financija.

Naglasio je i da u ovom trenutku ne postoji potreba za razmišljanjem o rebalansu, ali i da će ukupna razina inflacije ovisiti o duljini trajanja ovog naftnog šoka.

Nada se da će ova cijela situacija koja je zatekla cijeli svijet što prije stati i da ćemo se što prije vratiti u nekakvu normalnu fazu funkcioniranja svjetske, pa onda i europske i hrvatske ekonomije.