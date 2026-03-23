Obavijesti

News

Komentari 11
NOVI RAST CIJENA

Ćorić o potezima Vlade: Država ima još alata za držati cijene goriva u razumnim granicama

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Šibenik: Poèele su gužve na benzinskim postajama uoæi najavljenog poskupljenja goriva. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U okviru trošarina postoji još određeni prostor u obliku izuzeća u odnosu na minimalnu europsku trošarinu i na benzin i na dizel i to će biti sljedeći korak bude li potreban, rekao je Tomislav Ćorić

Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je u ponedjeljak da u slučaju nastavka rasta cijena energenata, u Hrvatskoj postoji još prostora u obliku izuzeća u odnosu na minimalnu europsku trošarinu i to i na benzin i na dizel.

"Danas smo iskoristili postojeći instrumentarij na smanjenje trošarina. U okviru trošarina postoji još određeni prostor u obliku izuzeća u odnosu na minimalnu europsku trošarinu i na benzin i na dizel i to će biti sljedeći korak bude li potreban", rekao je Ćorić nakon sjednice vlade.

REPORTAŽA IZ DEŽELE 24SATA U SLOVENIJI 'I Hrvati nam dolaze s kanisterima. Ak zafali, doći ćemo i mi k vama!'
Smatra da se Vlada odnosno Ministarstvo financija mogu isto tako koristiti i analizama iskustava drugih zemalja, po pitanju promjena stopa poreza na dodanu vrijednost.

"To zahtijeva prije svega promjenu zakonskog okvira (...). U ovom je trenutku o tome rano govoriti", rekao je Ćorić, dodavši da ukoliko dođe do toga, zakonski prijedlozi će ići u hitnu proceduru u Hrvatskom saboru. 

Upitan koliko prostora država ima u proračunu za nastavak mjera pomoći gospodarstvu i građanima iz kojih se 1. travnja trebalo izaći, naglasio je da je stanje u proračunu stabilno.

"Naravno da nam sve ove mjere nose određena sredstva, primjerice smanjenje trošarina pa i u kontekstu porasta prihoda od poreza na dodanu vrijednost taj efekt je značajan. S obzirom na to sve proračun RH, kao i proračuni svih zemalja koje su pogođene ovim naftnim šokom, prije svega u kontekstu porasta cijene energenata, podnijeti će određenu žrtvu. Međutim, držimo da je trenutni fiskalni kapacitet RH, naša trenutna fiskalna pozicija, zadovoljavajuća i vjerujem da će tako biti i do kraja", rekao je Ćorić.

NOVE VLADINE MJERE Ministar Šušnjar: 'Ukidamo benzinski turizam, a distributeri su jučer imali rekordne prodaje'
Kazao je da će država ove godine biti racionalna, a prioritet je stabilna i disciplinirana fiskalna politika i održanje, prije svega, fiskalne, odnosno ekonomske politike RH.

Pri tome, objasnio je da racionalno znači da postoje fiskalna pravila i okolnosti u kojima se krećemo već godinama, te da će država učiniti sve što je u njezinoj moći da i ova godina, "iako je godina šoka", završi pozitivno, prije svega po pitanju ovdašnjeg ekonomskog rasta, životnog standarda hrvatskih građana, ali i stabilnosti javnih financija.

Naglasio je i da u ovom trenutku ne postoji potreba za razmišljanjem o rebalansu, ali i da će ukupna razina inflacije ovisiti o duljini trajanja ovog naftnog šoka.

Nada se da će ova cijela situacija koja je zatekla cijeli svijet što prije stati i da ćemo se što prije vratiti u nekakvu normalnu fazu funkcioniranja svjetske, pa onda i europske i hrvatske ekonomije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'
OGROMNA GREŠKA SUSTAVA

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'

Nenad Marković iz Virovitice sasvim slučajno je saznao da ga je sustav proglasio mrtvim. Ostao je bez OIB-a, kartica... Zamijenili su ga s čovjekom istog imena i prezimena koji je zaista umro. No priča ide dublje
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'
TEŠKA PROMETNA

VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'

Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati
Trump tvrdi: Iranci žele postići dogovor, Hormuz će vrlo brzo biti otvoren; Pada cijena nafte!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump tvrdi: Iranci žele postići dogovor, Hormuz će vrlo brzo biti otvoren; Pada cijena nafte!

Libanon sve više dolazi u fokus. Preko 1000 ljudi je ubijeno od početka rata, a Izrael razmišlja o kopnenoj invaziji. Iran prijeti energetskim kolapsom polovice Bliskog istoka ako SAD bombardira energetsku infrastrukturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026