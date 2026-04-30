Ćorić o skoku cijena: 'Energenti su glavni krivac, a poskupljenje usluga može ugroziti sezonu!'

Potrošačke cijene u Hrvatskoj u travnju su porasle za 5,8 posto na godišnjoj razini, potvrdio je Državni zavod za statistiku. Nakon objave podataka koji pokazuju osjetno ubrzanje inflacije, potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić stao je pred novinare kako bi pojasnio uzroke koji stoje iza novog vala poskupljenja. Istaknuo je da Hrvatska nije otok te da globalna kretanja neizbježno utječu i na domaće tržište.

Ministar Ćorić naglasio je kako je rast cijena najvećim dijelom posljedica vanjskih faktora, prije svega poremećaja na energetskom tržištu. Prema podacima, cijene energenata u travnju su bile čak 17,5 posto više u odnosu na isti mjesec prošle godine, što je dalo najveći doprinos ukupnoj stopi inflacije.

‍- Ono što svakako želim naglasiti je činjenica da ova stopa inflacije od 5,8 posto najvećim dijelom je definirana upravo energetskim šokom koji nije zahvatio samo Hrvatsku i sve europske ekonomije - pojasnio je Ćorić.

Dodao je kako se i druge članice Europske unije suočavaju sa sličnim izazovima. Kao primjere naveo je Bugarsku s inflacijom od 6,2 posto, Luksemburg s 5,2 posto te Litvu s 4,9 posto, čime je istaknuo da je riječ o širem europskom trendu. Uz energente, značajan doprinos inflaciji dao je i porast cijena usluga od 8,2 posto, dok je hrana zajedno s pićima i duhanskim proizvodima poskupjela za 3,5 posto.

Posebnu zabrinutost ministar je izrazio zbog kontinuiranog rasta cijena u uslužnom sektoru. Ocijenio ga je lošim kako za svakodnevni život građana, tako i za nadolazeću turističku sezonu.

Zagreb: Ministar Tomislav Ćorić komentirao rast inflacije na 5,8 posto | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

- Ja sam uvjeren da cijelo ovo vrijeme imamo prelijevanje cijena u sektoru usluga. Međutim, postavlja se pitanje je li ukupan porast cijena u sektoru usluga opravdan. Dakle, još jednom ću se vratiti na osnovne postavke. Hrvatska značajan dio svoje gospodarske aktivnosti crpi iz sektora turizma.

Pitanje njegove konkurentnosti pitanje je odnosa kvalitete usluge i cijene po kojoj se ta usluga plasira. Upravo zbog toga nadam se da će sektor usluga jasno shvatiti signale koji dolaze s raznih strana i u narednom razdoblju prilagoditi cijene konkurenciji. Vjerujem da to kontinuirano čine.

Vrijeme u kojem živimo posebno je osjetljivo i, na kraju krajeva, uvjeren sam da će naši potencijalni gosti s najznačajnijih emitivnih tržišta, pri čemu oni iz zemalja zapadne Europe, itekako promišljati o cijenama ove godine kada budu odlučivali o ljetovanju - rekao je Ćorić.

Uputio je jasan apel pružateljima usluga da dobro promisle o svojoj cjenovnoj politici jer bi previsoke cijene mogle negativno utjecati na potražnju i konkurentnost Hrvatske kao turističke destinacije. Naglasio je kako je uvjeren da će gosti s ključnih tržišta, poput onih iz zapadne Europe, ove godine posebno pažljivo birati destinaciju za ljetovanje, vodeći računa o cijenama.

Govoreći o cijenama goriva, Ćorić je objasnio kako su one pod izravnim utjecajem globalnih geopolitičkih zbivanja. Kao ključan nedavni događaj istaknuo je izlazak Ujedinjenih Arapskih Emirata iz organizacije OPEC Plus, što je odmah izazvalo poremećaje na tržištu.

‍- To je nova okolnost za koju tek trebamo vidjeti kako i na koji način će utjecati na stanje na tržištima. Prvi efekt je bio značajan porast cijene - kazao je.

Ipak, najavio je i jednu dobru vijest za dio vozača. Od idućeg utorka trebalo bi doći do pojeftinjenja dizela i plavog dizela.

- Prema informacijama koje trenutno imamo, utorak bi, od kada vrijede nove cijene, trebao donijeti relaksaciju u dijelu cijena goriva, a tu prije svega mislim na dizel i plavi dizel - rekao je Ćorić.

Unatoč optimizmu oko kratkoročnog pojeftinjenja, dugoročna stabilnost ovisit će o smirivanju tenzija na Bliskom istoku, a posebno o ishodu pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, čije pozitivno rješenje, kako je rekao, čeka cijeli svijet.