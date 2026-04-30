PLENKOVIĆ SA SJEDNICE VLADE:

'Inflacija je izravna posljedica rasta energenata, 16 članica EU-a bilježi ubrzavanje inflacije...'

Piše Snježana Krnetić,
'Inflacija je izravna posljedica rasta energenata, 16 članica EU-a bilježi ubrzavanje inflacije...'
Zagreb: Održana 165. sjednica Vlade | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Plenković je pozvao sve aktere u gospodarstvu da u ovako zahtjevnim okolnostima vanjskih šokova učine napor da se što manje cijene preliju na krajnje potrošače...

Inflacija koje prema prvim procjenama u travnju 2026. iznosila 5,8 posto u odnosu na isti mjesec 2025. godine, a sa sjednice Vlade premijer Andrej Plenković kazao je kako je ovo povećanja posljedica rasta energenata potaknuta krizom na Bliskom istoku. 

- Rast cijena energije odgovoran je za gotovo polovicu rasta cijena u travnju. Da se cijene energenata nisu mijenjale inflacija bi bila oko tri posto - ustvrdio je premijer. 

INFLACIJA 5,8 POSTO Veliki skok cijena u Hrvatskoj, od nas je gora samo Bugarska. Evo što je najviše poskupjelo!
Veliki skok cijena u Hrvatskoj, od nas je gora samo Bugarska. Evo što je najviše poskupjelo!

Napomenuo je kako 16 država članica EU bilježi ubrzavanje inflacije. Nada se da će postupnim smirivanjem ratnih aktivnosti na Bliskom istoku i stabiliziranju cijena nafte doći do smanjenja inflatornih pritisaka. 

- U ovim podacima bilježimo ohrabrujuće trendove, poput pada cijena industrijskih proizvoda i umjerenijeg rasta cijena hrane na godišnjoj razini, 3,5 posto što je poprilično ispod ukupne stope inflacije. Činjenica da na mjesečnoj razini cijena hrane i pića nije rasla ide u prilog tome da za sada nije došlo do potpunog prelijevanja cijene goriva baš u sve segmente koji se mjere. Tome su sigurno pridonijele vladine mjere - kazao je premijer.

FORMU IDU Plenković udario na UN: 'Vijeće ne reagira ni na što važno...'
Plenković udario na UN: 'Vijeće ne reagira ni na što važno...'

Kazao je da nije moguće u potpunosti neutralizirati ovaj globalni šok, ali će Vlada svojim mjerama nastojati što je moguće više ublažiti utjecaj energetske krize na kućanstva i jamčiti sigurnost opskrbe energenata, naveo je Plenković.

Izvijestio je kako će Vlada pripremiti odluku vezano za cijenu goriva, no preciznije procjene imat će tijekom vikenda. 

- Poruka je svim akterima u gospodarstvu da u ovako zahtjevnim okolnostima vanjskih šokova učine napor da se što manje cijene preliju na krajnje potrošače odnosno na građane - zaključio je Plenković.

POSKUPLJENJA U TRAVNJU Inflacija u eurozoni opet raste: Energija skočila više od 10 posto
Inflacija u eurozoni opet raste: Energija skočila više od 10 posto

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 21
Vratite 15 auta! Evo koliko je ski savez trošio i što su sve vozili Pavlek, Eror, Kostelići, skijaši...
REZOVI POSLIJE PAVLEKA

Vratite 15 auta! Evo koliko je ski savez trošio i što su sve vozili Pavlek, Eror, Kostelići, skijaši...

Nakon izvlačenja novca, Savez ide u mjere štednje i ostavlja samo kombi vozila i pet auta. Evo kakve automobile je dosad plaćao i za Vedrana Pavleka, osumnjičene Nenada Erora, Damira Raosa i mnoge druge...
Na jugu Hrvatske pao je snijeg!
PRODOR HLADNE FRONTE

Na jugu Hrvatske pao je snijeg!

Zahladilo je naglo u dalmatinskom zaleđu, na meteorološkoj postaji Dinara u četvrtak u 8 sati izmjerena je temperatura od minus dva stupnja Celzijeva...
Zbog lažnih prijetnji bombama uhićeno je najmanje troje ljudi, među njima jedan maloljetnik?
UHIĆENJA DILJEM HRVATSKE

Zbog lažnih prijetnji bombama uhićeno je najmanje troje ljudi, među njima jedan maloljetnik?

I potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da je nekoliko osoba na području Hrvatske uhićeno radi povezanosti s lažnim dojavama o postavljenim bombama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026