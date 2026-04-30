'Inflacija je izravna posljedica rasta energenata, 16 članica EU-a bilježi ubrzavanje inflacije...'

Inflacija koje prema prvim procjenama u travnju 2026. iznosila 5,8 posto u odnosu na isti mjesec 2025. godine, a sa sjednice Vlade premijer Andrej Plenković kazao je kako je ovo povećanja posljedica rasta energenata potaknuta krizom na Bliskom istoku.

- Rast cijena energije odgovoran je za gotovo polovicu rasta cijena u travnju. Da se cijene energenata nisu mijenjale inflacija bi bila oko tri posto - ustvrdio je premijer.

Napomenuo je kako 16 država članica EU bilježi ubrzavanje inflacije. Nada se da će postupnim smirivanjem ratnih aktivnosti na Bliskom istoku i stabiliziranju cijena nafte doći do smanjenja inflatornih pritisaka.

- U ovim podacima bilježimo ohrabrujuće trendove, poput pada cijena industrijskih proizvoda i umjerenijeg rasta cijena hrane na godišnjoj razini, 3,5 posto što je poprilično ispod ukupne stope inflacije. Činjenica da na mjesečnoj razini cijena hrane i pića nije rasla ide u prilog tome da za sada nije došlo do potpunog prelijevanja cijene goriva baš u sve segmente koji se mjere. Tome su sigurno pridonijele vladine mjere - kazao je premijer.

Kazao je da nije moguće u potpunosti neutralizirati ovaj globalni šok, ali će Vlada svojim mjerama nastojati što je moguće više ublažiti utjecaj energetske krize na kućanstva i jamčiti sigurnost opskrbe energenata, naveo je Plenković.

Izvijestio je kako će Vlada pripremiti odluku vezano za cijenu goriva, no preciznije procjene imat će tijekom vikenda.

- Poruka je svim akterima u gospodarstvu da u ovako zahtjevnim okolnostima vanjskih šokova učine napor da se što manje cijene preliju na krajnje potrošače odnosno na građane - zaključio je Plenković.