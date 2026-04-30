Obavijesti

News

Komentari 0
POSKUPLJENJA U TRAVNJU

Inflacija u eurozoni opet raste: Energija skočila više od 10 posto

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Jana Rodenbusch

Cijene u travnju dosegnule najvišu razinu od 2023., a najviše je poskupjela energija zbog poremećaja u opskrbi s Bliskog istoka

Inflacija u eurozoni ubrzala je i u travnju, uz dvoznamenkasti skok cijena energije u uvjetima poremećaja u opskrbi s Bliskog istoka, pokazali su u četvrtak preliminarni izračuni europskog statističkog ureda. Inflacija u eurozoni ubrzala je i u travnju, uz dvoznamenkasti skok cijena energije u uvjetima poremećaja u opskrbi s Bliskog istoka, pokazali su u četvrtak preliminarni izračuni europskog statističkog ureda. Godišnja stopa inflacije u eurozoni, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila je u travnju 3,0 posto, izračunali su statističari, i bila je najviša od 2023. godine. Procjena pokazuje tek nešto blaže ubrzanje rasta cijena u mjesecu na izmaku. U ožujku bile su ubrzale na 2,6 posto, s 1,9 posto u prethodnom mjesecu.

Europska središnja banka definira stabilan rast cijena stopom inflacije od dva posto.

Daleko najsnažnije poskupjela je i u travnju energija, za čak 10,9 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, signalizirajući najveći rast cijena od veljače 2023. godine. U ožujku cijene su joj bile porasle za 5,1 posto.

Još u veljači energija je bila jeftinija za 3,1 posto nego prije godinu dana, a u siječnju za čak 4,0 posto.

I skok cijena svježe hrane ubrzao je u mjesecu na izmaku, na 4,7 posto. U ožujku hrana je bila za 4,2 posto skuplja nego lani.

Rast cijena usluga ponovno je pak blago usporio, s 3,2 na 3,0 posto u odnosu na isti lanjski mjesec.

Kad se isključe energija i svježa hrana, cijene su u eurozoni u u travnju bile za 2,1 posto više nego prije godinu dana. U ožujku je temeljna inflacija bila iznosila 2,2 posto.

Mjesečna usporedba pokazuje pak blago usporavanje inflacije, prema stopi rasta potrošačkih cijena od 1,0 posto. U ožujku bile su na mjesečnoj razini poskočile za 1,3 posto.

Daleko je najviše i na mjesečnoj razini poskupjela energija, za 3,0 posto, ali ipak otprilike upola blaže nego u ožujku kada su joj cijene bile poskočile za čak 7,0 posto. Još u veljači bile su porasle za tek 0,6 posto.

Značajno je pak ubrzalo poskupljenje hrane, prema stopi rasta cijena od 1,2 posto u odnosu na ožujak, kad su uvećane za samo 0,2 posto.

Naglo je ubrzao i rast cijena usluga, s 0,3 na 1,1 posto.

Kada se isključe energija i svježa hrana, cijene su u travnju na mjesečnoj razini bile više za 0,8 posto. U ožujku temeljna inflacija bila je iznosila 0,7 posto, prema podacima Eurostata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026