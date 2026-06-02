Ćorić: Očekuje se pad inflacije

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić u utorak je ocijenio da su najnoviji podaci o inflaciji ohrabrujući, te kazao kako vjeruje da će se sljedeći mjesec zahvaljujući Vladinim antiinflacijskim mjerama vidjeti njezino daljnje usporavanje.

DZS je danas objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena prema kojoj je u svibnju 2026. stopa inflacije iznosila 5,2 posto u odnosu na svibanj 2025. godine, dok je u odnosu na travanj ove godine, pala za 0,2 posto.

Tako je prekinut višemjesečni trend ubrzavanja rasta inflacije na godišnjoj razini koji je dominantno pod utjecajem cijena energije kulminirao s travanjskih 5,8 posto, što je bila najviša stopa inflacije od listopada 2023. godine.

Mjesečna stopa inflacije u svibnju, rekao je Ćorić, pokazuje usporavanje u odnosu na mjesec ranije, a isto tako Hrvatska se polako odmiče od vrha zemalja s najvišom stopom inflacije, jer tri zemlje eurozone imaju višu stopu inflacije.

Što se tiče strukture inflacije za svibanj, naglasio je da su njoj dominantno pridonijele cijene energenata, koje su za 16,9 posto veće nego lani. To je lagano usporavanje u odnosu na travanjskih 17,5 posto, ali je to još uvijek izuzetno visoka stopa rasta u odnosu na prošlogodišnji referentni mjesec.

Slijedi segment usluga koji je u i svibnju znatno porastao, za 7,9 posto u odnosu na isti mjesec lani, no i tu je prisutno usporavanje u odnosu na travanjskih 8,2 postotnih bodova, rekao je Ćorić.

Što se tiče hrane i pića, istaknuo je značajno nižu stopu u odnosu na referentno razdoblje lani, od 2,3 posto u odnosu na 3,5 posto u prošlom mjesecu. Konačno, kada je riječ o industrijskim proizvodima spomenuo je pad od 0,7 postotnih bodova.

Ohrabrujuća kretanja

Ta kretanja prema njegovim riječima su ohrabrujuća, iako je inflacija još uvijek razmjerno visoka.

"Vjerujemo da će sljedeći mjesec i u kontekstu antiinflacijskih mjera Vlade donijeti usporavanje inflacije", rekao je i dodao da se sljedećih sedam-osam mjeseci očekuje konvergencija stopa inflacije u Hrvatskoj s onima na razini eurozone.

Podsjetio je da je ukupna stopa inflacije, ne samo u Hrvatskoj nego i u eurozoni, ovisi i o stanju na Bliskom istoku.

"Ne možemo biti zadovoljni ovom stopom inflacije. Međutim, svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaja energenata na strukturu ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je njezino smanjenje tj. usporavanje s 5,8 posto u prošlom mjesecu dobar iskorak", rekao je Ćorić.

Zadovoljavajuće razine inflacije prema njegovim riječima su oko dva posto, kojima stremi Europska centralna banka u eurozoni.

Upozorio je da je doprinos usluga ukupnoj stopi inflacije i dalje je velik.

"Cijena usluga, posebice u turizmu, definirat će percepciju domaće turističke ponude u očima inozemnih i domaćih gostiju i o tome će ovisiti i ova i sljedeće sezone", kazao je.