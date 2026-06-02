Stopa inflacije u svibnju iznosila je 5,2 posto, što je manje nego mjesec ranije. Najveći rast cijena i dalje bilježi energija
Inflacija u Hrvatskoj usporila na 5,2 posto: Evo što je poskupjelo
Inflacija u Hrvatskoj nastavila je usporavati. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u svibnju ove godine bile su u prosjeku 5,2 posto više nego u istom mjesecu lani. Riječ je o blažem rastu cijena nego u travnju, kada je godišnja stopa inflacije iznosila 5,8 posto. Na mjesečnoj razini zabilježeno je i blago pojeftinjenje. U odnosu na travanj, potrošačke cijene u prosjeku su pale za 0,2 posto. Najveći godišnji rast cijena zabilježen je u kategoriji energije, gdje su troškovi bili viši za čak 16,9 posto. Slijede usluge koje su poskupjele 7,9 posto, dok su cijene hrane, pića i duhana porasle za 2,3 posto.
S druge strane, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije na godišnjoj su razini bili jeftiniji za 0,7 posto.
Kad se promatraju kretanja u odnosu na prethodni mjesec, usluge su poskupjele za 0,4 posto. Istodobno su cijene energije pale za dva posto, a industrijskih neprehrambenih proizvoda za 0,1 posto.
Prema prvoj procjeni statističara, cijene hrane, pića i duhana u svibnju su ostale na približno istoj razini kao mjesec ranije.
Objavljeni su i podaci prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, koji omogućuje usporedbu među državama Europske unije. Prema tom pokazatelju, cijene su u svibnju bile 4,9 posto više nego godinu dana ranije, dok su u odnosu na travanj porasle za 0,1 posto.
Detaljniji podaci za svibanj bit će objavljeni 15. lipnja, kada će Državni zavod za statistiku predstaviti konačne rezultate.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+