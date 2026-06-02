Obavijesti

News

Komentari 0
OBJAVIO DZS

Inflacija u Hrvatskoj usporila na 5,2 posto: Evo što je poskupjelo

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Inflacija u Hrvatskoj usporila na 5,2 posto: Evo što je poskupjelo
Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

Stopa inflacije u svibnju iznosila je 5,2 posto, što je manje nego mjesec ranije. Najveći rast cijena i dalje bilježi energija

Inflacija u Hrvatskoj nastavila je usporavati. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u svibnju ove godine bile su u prosjeku 5,2 posto više nego u istom mjesecu lani. Riječ je o blažem rastu cijena nego u travnju, kada je godišnja stopa inflacije iznosila 5,8 posto. Na mjesečnoj razini zabilježeno je i blago pojeftinjenje. U odnosu na travanj, potrošačke cijene u prosjeku su pale za 0,2 posto. Najveći godišnji rast cijena zabilježen je u kategoriji energije, gdje su troškovi bili viši za čak 16,9 posto. Slijede usluge koje su poskupjele 7,9 posto, dok su cijene hrane, pića i duhana porasle za 2,3 posto.

KONFERENCIJA U OSIJEKU Miletić: Inflaciju u Hrvatskoj proizveo je premijer Plenković, a mjere će osiromašiti građane!
Miletić: Inflaciju u Hrvatskoj proizveo je premijer Plenković, a mjere će osiromašiti građane!

S druge strane, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije na godišnjoj su razini bili jeftiniji za 0,7 posto.

Kad se promatraju kretanja u odnosu na prethodni mjesec, usluge su poskupjele za 0,4 posto. Istodobno su cijene energije pale za dva posto, a industrijskih neprehrambenih proizvoda za 0,1 posto.

Prema prvoj procjeni statističara, cijene hrane, pića i duhana u svibnju su ostale na približno istoj razini kao mjesec ranije.

U MANJE OD 24 SATA Više od 5500 ljudi potpisalo peticiju protiv novih nameta: 'Država opet udara po malima'
Više od 5500 ljudi potpisalo peticiju protiv novih nameta: 'Država opet udara po malima'

Objavljeni su i podaci prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, koji omogućuje usporedbu među državama Europske unije. Prema tom pokazatelju, cijene su u svibnju bile 4,9 posto više nego godinu dana ranije, dok su u odnosu na travanj porasle za 0,1 posto.

Detaljniji podaci za svibanj bit će objavljeni 15. lipnja, kada će Državni zavod za statistiku predstaviti konačne rezultate. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Troje šutjelo, samo jedan iznio obranu! Evo što je rekao o svom odnosu s Anđelinom i iznudi
IZNUĐIVAČI IZ VELIKE GORICE

Troje šutjelo, samo jedan iznio obranu! Evo što je rekao o svom odnosu s Anđelinom i iznudi

Anđelina H. (23) i Roko K. (23) ranije su godinu i pol bili u vezi. Nakon prekida mladić je i dalje gajio emocije prema njoj pa kad mu se obratila za pomoć, nije se mnogo dvoumio
Fatalna Anđelina sve osmislila: Dvojac oko 3 sata zapalio aute, već u 15 sati policija ih locirala
KROZ PROZOR NAKON PALEŽI

Fatalna Anđelina sve osmislila: Dvojac oko 3 sata zapalio aute, već u 15 sati policija ih locirala

Anđelina H. (23) i Roko K. (23) bili su u ljubavnoj vezi. On je još gajio emocije prema njoj pa je pristao na njezinu molbu poslati SMS
Pripuz kupio još tisuće kvadrata od Ante Nobila za megaprojekt u Zagrebu: 'Već krčimo zemlju'
NOVI GRAD U GRADU

Pripuz kupio još tisuće kvadrata od Ante Nobila za megaprojekt u Zagrebu: 'Već krčimo zemlju'

Petar Pripuz je sada vlasnik 80 posto zemljišta na Müllerovu brijegu, a jedini partner mu je ostao Danko Končar. Kažu da će se odreći 75.000 kvadrata za zelenilo, jezera, školu, vrtić, bazen, dvoranu i šetnice...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026