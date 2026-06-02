Inflacija u Hrvatskoj usporila na 5,2 posto: Evo što je poskupjelo

Inflacija u Hrvatskoj nastavila je usporavati. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u svibnju ove godine bile su u prosjeku 5,2 posto više nego u istom mjesecu lani. Riječ je o blažem rastu cijena nego u travnju, kada je godišnja stopa inflacije iznosila 5,8 posto. Na mjesečnoj razini zabilježeno je i blago pojeftinjenje. U odnosu na travanj, potrošačke cijene u prosjeku su pale za 0,2 posto. Najveći godišnji rast cijena zabilježen je u kategoriji energije, gdje su troškovi bili viši za čak 16,9 posto. Slijede usluge koje su poskupjele 7,9 posto, dok su cijene hrane, pića i duhana porasle za 2,3 posto.

S druge strane, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije na godišnjoj su razini bili jeftiniji za 0,7 posto.

Kad se promatraju kretanja u odnosu na prethodni mjesec, usluge su poskupjele za 0,4 posto. Istodobno su cijene energije pale za dva posto, a industrijskih neprehrambenih proizvoda za 0,1 posto.

Prema prvoj procjeni statističara, cijene hrane, pića i duhana u svibnju su ostale na približno istoj razini kao mjesec ranije.

Objavljeni su i podaci prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, koji omogućuje usporedbu među državama Europske unije. Prema tom pokazatelju, cijene su u svibnju bile 4,9 posto više nego godinu dana ranije, dok su u odnosu na travanj porasle za 0,1 posto.

Detaljniji podaci za svibanj bit će objavljeni 15. lipnja, kada će Državni zavod za statistiku predstaviti konačne rezultate.