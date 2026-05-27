Ćorić potvrdio: Ante Žigman kandidat je za guvernera HNB-a

Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je u srijedu, nakon koalicijskog sastanaka, da će Ante Žigman, sadašnji predsjednik Uprave HANFA-e, biti prijedlog saborske većine za novog guvernera HNB-a. Žigman je kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju, rekao je Ćorić novinarima. Podsjetio je pritom da je Žigman dugogodišnji dionik na financijskom tržištu, poznati ekonomist, osoba koja je proteklih 25, odnosno 30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.

Dobar dio karijere proveo je i u HNB-u na različitim pozicijama, rekao je ministar i izrazio uvjerenje da će Žigman dobiti potvrdu Hrvatskog sabora.