KORAK DO FUNKCIJE

Ćorić potvrdio: Ante Žigman kandidat je za guvernera HNB-a

Piše HINA,
Osijek: Nataša Tramišak i Tomislav Ćorić u obilasku I. Gimnazije | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ministar financija poručio je da je aktualni šef HANFA-e kompetentan i iskusan kandidat za čelnu funkciju Hrvatske narodne banke te izrazio uvjerenje da će dobiti potporu Sabora.

Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je u srijedu, nakon koalicijskog sastanaka, da će Ante Žigman, sadašnji predsjednik Uprave HANFA-e, biti prijedlog saborske većine za novog guvernera HNB-a. Žigman je kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju, rekao je Ćorić novinarima. Podsjetio je pritom da je Žigman dugogodišnji dionik na financijskom tržištu, poznati ekonomist, osoba koja je proteklih 25, odnosno 30  godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.

ČEKA SE POTVRDA Neslužbeno: Većina suglasna da Žigman bude guverner HNB-a
 Dobar dio karijere proveo je i u HNB-u na različitim pozicijama, rekao je ministar i izrazio uvjerenje da će Žigman dobiti potvrdu Hrvatskog sabora.

