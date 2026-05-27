ČEKA SE POTVRDA
Neslužbeno: Većina suglasna da Žigman bude guverner HNB-a
Parlamentarna većina, koja se sastala u srijedu ujutro, suglasila se da novi guverner HNB-a bude Ante Žigman, neslužbeno se doznaje nakon sastanka. Žigman, koji tek treba dobiti potvrdu Hrvatskog sabora, na toj će dužnosti zamijeniti Borisa Vujčića koji je s guvernerske dužnosti otišao na prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke (ESB) u Frankfurtu.
Žigman je sada predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e.
