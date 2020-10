Ćorić: 'Rad nedjeljom? I radnici i poduzetnici će biti zadovoljni...'

Ranije je predsjednik Milanović rekao kako treba produljiti moratorij na ovrhe, a Ćorić mu je odgovorio kako upravo Milanovićeva Vlada nije učinila gotovo ništa po pitanju ovršenih građana

<p>Država može izdržati, poručio je ministar gospodarstva<strong> Tomislav Ćorić</strong> u večerašnjem HRT-ovom Dnevniku odgovarajući na pitanje koliko još država može izdržati s ovakvim mjerama za očuvanje radnih mjesta.</p><p>Vlada je predstavila nove mjere za spas radnih mjesta:</p><p>- Vlada je ustrajna u tome da zaštitimo prije svega naša radna mjesta, odnosno radna mjesta u realnom sektoru s jedne strane, s druge strane i likvidnost poduzeća, osiguramo da naši poduzetnici prežive ovo vrlo teško vrijeme. Da smo to uspješno činili u proteklom razdoblju govore podaci HZZ-a i HZMO-a. Broj osiguranika prije nekoliko dana, u petak, bio je 3000 veći nego što je to bilo u drugom mjesecu ove godine - poručio je Ćorić.</p><p>Na pitanje hoće li se mjere po potrebi produljivati odgovorio je - "naravno".</p><h2>Odakle novac?</h2><p>- Naš javni dug raste nakon tri godine pada, a ova godina je donijela i pad gospodarske aktivnosti i rast javnog duga. Međutim, to nikoga ne treba zabrinjavati, Republika Hrvatska sa svojim kreditnim rejtingom može se zadužiti i potrebu za likvidnošću namiriti kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu - rekao je Ćorić.</p><p>Ranije je predsjednik Zoran Milanović rekao kako treba produljiti moratorij na ovrhe, a Ćorić mu je odgovorio kako upravo Milanovićeva Vlada nije učinila gotovo ništa po pitanju ovršenih građana.</p><p>- Mi smo u proteklih nekoliko godina učinili sve upravo da zaštitimo naše blokirane građane. Broj blokiranih građana smanjen je za oko 100.000, otpušteni su dugovi od strane jedinica lokalne samouprave, čitavog niza poduzeća koja su u vlasništvu države, niz izmjena Ovršnog zakona, pa u konačnici i dodatnih zakonskih akata išao je u smjeru olakšanja pozicije naših ovršenika, tako da kritike koje dolaze iz Ureda predsjednika Republike jednostavno ne stoje. U konačnici, one nisu ni ukusne s obzirom na sve ono što smo učinili upravo da zaštitimo naše građane - poručio je Ćorić.</p><p>Što se tiče reguliranja rada nedjeljom, Ćorić je rekao da nove varijante Zakona o trgovini i Zakona o radu možemo očekivati u prvom kvartalu iduće godine.</p><p>- Vlada želi zaštititi nedjelju kao dan za odmor, ali treba razumjeti i da postoje poduzetnici, naročito oni u trgovačkom sektoru, kojima nedjelja generira određen promet. Mislim da će obje strane biti zadovoljne - za <a href="https://vijesti.hrt.hr/668344/coric-milanoviceva-vlada-gotovo-nista-nije-ucinila-za-ovrsene" target="_blank">HRT</a> je zaključio Ćorić.</p>