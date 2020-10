Ćorić: Znam da nisam popularan i od toga ne mogu pobjeći

Na pitanje kako se sve afere "lijepe" za njega, ministar gospodarstva Tomislav Ćorić poručuje kako ne zna. A zbog niza afera za koje smatra da je i Ćorić uključen, zastupnik Zurovec traži njegovo razrješenje

<p>Nakon što je saborski zastupnik stranke Fokus, <strong>Dario Zurovec</strong>, u četvrtak dao premijeru <strong>Andreju Plenkoviću</strong> rok od 24 sata da razriješi ministra gospodarstva <strong>Tomislava Ćorića</strong> zbog uključenosti u čitav niz afera, uključujući i Janaf te najavio da će, ukoliko to ne učini, on osobno to tražiti u Saboru kroz interpelaciju i njegov opoziv, Ćorić je poručio kako ga to ne brine. </p><p>- To je očekivano s jedne strane s obzirom da ulazimo u političku jesen, a s druge strane, što očekivati. Oporba je izgubila izbore, neki od njih imali su jako velike ambicije prije četiri, pet mjeseci, a sad su došli u situaciju da te ambicije i frustracije mogu iskaljivati na ovaj način - poručio je dodavši kako on na to ne može utjecati.</p><p>- Nažalost, tu nema sadržaja. Nisam zabrinut, ja već četiri godine funkcioniram po principu da sve što radim radim prije svega kako bi resor koji sam vodio i koji sad vodim, funkcionirao što je moguće bolje i kako bi Hrvatska od toga imala što više koristi - istaknuo je.</p><p>Ponovio je nekoliko puta da ga ne brine hoće li ostati bez ministarske fotelje. </p><p>- Jer funkcioniram kako sam vam rekao. Ja sam potpuno svjestan činjenice da u ovom trenutku nisam najsimpatičnija politička persona u Hrvatskoj i to je nešto od čega ne mogu pobjeći - rekao je.</p><p>Odgovornost što je nekoliko puta ručao s bivšim čelnikom Janafa, <strong>Draganom Kovačevićem</strong>, pritvorenim pod sumnjom za trgovinu utjecajem i primanje mita, naglasio je Ćorić, ne osjeća.</p><p>- Jer u tom trenutku nisam imao pojma da ćemo biti u situaciji od prije nekoliko tjedana - poručio je. </p><p>Upitan tko je kriv što nije baš najsimpatičniji političar, kako je sam rekao, Ćorić je poručio "vjerojatno ja."</p><p>- Da budem malo simpatičniji? A to ili imate ili nemate, ja vjerojatno nemam, što da radim - rekao je kroz smijeh.</p><p>Naglasio je kako je pred nama ekonomski veoma neizvjesna i izazovna jesen te će to biti fokus njegova rada u idućim danima. </p><p>- Onog trenutka kada oporbena i ukoliko oporbena inicijativa dođe, naravno da se na to treba očitovati. Ja do tada funkcioniram onako kako sam i dosad. U bilo kojem trenutku onaj koji vodi ekipu Vlade, a to je premijer Plenković, ima mogućnost promišljati o tome da li netko od tih igrača treba ili ne treba raditi dalje. Moj mandat mom predsjedniku Vlade je svaki dan na stolu već četiri godine - poručio je Ćorić.</p><p>Novinari su ga upitali kako se sve te afere "lijepe" na njega. </p><p>- Ja vam to jednostavno ne bih znao reći. Što se tiče INA-e, javnosti je sve poznato. Što se tiče Janafa, također - istaknuo je.</p><p>Što se tiče ekonomske situacije, Ćorić je poručio kako će se mjere pomoći aktivirati u skladu s okolnostima. </p><p>- Svima nam je u interesu da epidemija stane, da se cjepivo iznađe što prije, to bi riješilo dobar dio izazova s kojima smo suočeni. Ako se ova situacija nastavi, Vlada će odgovoriti na nju, odgovarali smo i do sada. Pad zaposlenosti koji se bilježi, iako je turistička sezona bila slabija nego prošla, nije toliko značajan kao u drugim zemljama. Ovoj krizi smo, na čelu s premijerom Plenkovićem, pristupili vrlo odgovorno - poručio je dodavši kako je Vlada u ovoj krizi učinila svoj maksimum.</p><p>Siguran je da do potpunog ponovnog zatvaranja neće doći. </p><p>- Jer je malo koja zemlja u svijetu svojim rezervama, proračunima i ekonomskim potencijalima spremna na globalno zatvaranje - dodao je Ćorić.</p><p>U Vladi su svjesni, naglasio je, da ugostiteljski i turistički sektor do Uskrsa iduće godine u pravilu nema značajnijih prihoda.</p><p>- Reagirat ćemo u skladu s projekcijama koje ćemo raditi - istaknuo je.</p>