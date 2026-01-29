VIDEO Ćorića potvrdili u Saboru

Tomislav Ćorić dobio je u četvrtak od Hrvatskog sabora povjerenje za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade i ministra financija, od 128 zastupnika, koliko ih je bilo u sabornici, svoj glas Ćoriću dalo ih je njih 76, protiv je bilo 52.

Sabor je Ćorića prethodno razriješio dužnosti viceguvernera središnje banke na koju ga je imenovao u svibnju 2022.

Ministarsku dužnosti preuzima od Marka Primorca koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB).

Novi potpredsjednik Vlade i ministar financija prisegnuo je da će svoju dužnost obnašati časno i savjesno, poštivati hrvatski Ustav, zakone i pravni poredak te se zauzimati za svekoliki napredak Hrvatske.

Ćorić je rekao da kasnije ide u ministarstvo obaviti primopredaju te upoznati suradnike, kaže da e se nada uspješnoj suradnji s djelatnicima. A Ćorića već sutra čeka i dolazak glavnog tajnika OECD-a Mathiasa Cormanna koji će zajedno s premijerom Andrejem Plenkovićem, predstaviti na temetskoj sjednici vlade najnovije OECD-ovo ekonomsko izvješće o Hrvatskoj.

- Hrvatska je kao što znate, napravila ogroman iskorak prema članstvu, nadamo se da ćemo u narednom razdoblju dobiti i pozitivne vijesti - rekao je Ćorić.

Jedan od prvih velikih izazova s kojim će se suočiti jest uvođenje sustava fiskalizacije 2.0. Priznao je da u ranoj fazi postoje određeni problemi, no projekt je ocijenio kao sjajan potez prema administrativnom rasterećenju i povećanju transparentnosti. Poručio je svima koji se još uvijek ne snalaze u novom sustavu da ne trebaju strahovati od sankcija.

‌- Ovo je doista ona porođajna faza fiskalizacije 2.0 koja je bila očekivana na neki način. Iz tog razloga nema ni jednog jedinog razloga da se sad u prvoj fazi ide nekim kaznama - potvrdio je Ćorić, dodavši kako će naredni dani i tjedni poslužiti da se sustav prilagodi i riješe eventualne nepravilnosti.

Osvrnuo se i na žestoke kritike oporbe, koja je problematizirala njegov povratak u izvršnu vlast, kao i prethodni angažman na poziciji viceguvernera Hrvatske narodne banke. Ćorić je poručio kako su kritike očekivane s obzirom na njegov dugi staž u Vladi i vođenje izazovnih resora.

‌- Većina stvari na koje nailazite kao negativne u pravilu se reciklira. Ono što je novost je problematiziranje pozicije u Hrvatskoj narodnoj banci - rekao je, odbacujući optužbe za "uhljebljivanje".

Podsjetio je kako je prije ulaska u politiku trinaest godina radio kao nastavnik na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje mu je upravo monetarna politika bila uže područje ekspertize.

‌- Ulazak u Hrvatsku narodnu banku vjerojatno je dosta prirodna etapa u mojoj karijeri - komentirao je.

Na pitanje kako to da je upravo on jedini političar u povijesti Hrvatske koji je vodio četiri različita resora, odgovorio je kako to tumači kao dokaz povjerenja premijera Andreja Plenkovića u njegov rad i kompetencije.

Oporba: Zašto Ćorić mijenja HNB za Ministarstvo financija?

Prije nego mu je Sabor iskazao povjerenje, oporba je na Ćorićev račun ponovila zamjerke i prozivke koje je iznosila i proteklih dana, od kako je premijer najavio da će Ćorića predložiti za ministra financija, propitujući motive zbog kojih je Ćorić HNB odlučio zamijeniti Ministarstvom financija.

SDP i Možemo ga prozivaju da je isporučio Inu Mađarima, da je zatvorio rafineriju Sisak.

Uz to je, dodaje Mirela Ahmetović (SDP), kao viceguverner HNB-a, stao na stranu lihvarskih agencija, odmarao se u hladovini HNB-a dok je inflacija udarala po najsiromašnijima.

Takvog čovjeka dobivamo za ministra financija, svu bijedu njegova izbora nastavit će na svojim leđima nositi hrvatski građani, kazala je.

Sandra Benčić (Možemo) ističe kako premijer u Vladu dovodi ministra koji će u novom mandatu morati odgovarati na pitanja o aferi Krš- Pađene, sa pozicije ministra pratiti to suđenje.

Tvrdi i kako Ćorić "realno" nije imao puno izbora nakon što ga je premijer nagradio mjestom u HNB-u, a sve "kako bi premijer izbjegao neugodu uskočkog ispitivanja još jednog ministra". Kad je ove godine Ćoriću zazvonio telefon, a glas s druge strane tražio povratnu uslugu, Ćorić je moga samo reći "pristajem bit ću sve što želiš", ustvrdila je.

Ćorićevim imenovanjem nije zadovoljan ni Nikola Grmoja (Most) koji opetuje da HDZ više nije stranka, kako je "postao kult" u kojem se bez pogovora sluša predsjednika stranke, a on postavlja "ljude koji su kompromitirani". "Nitko od vas nema hrabrosti reći mu 'ne ide to tako prijatelju'", spočitnuo je HDZ-ovim zastupnicima.

"Ovo što radite je tragikomedija, nanosite nemjerljiv kadrovski gubitak HNB-u, jer odlazi joj briljantan kadar“, kazao im je Nino Raspudić (NZ).

Premijer nas uvjerava da će Ćorić biti jednako dobar ministar kao Primorac, pa zašto onda Ćorića nije poslao u Europu, zapitao se i dodao kako se ni Primorčev odlazak ne može opravdati domoljubnim razlozima. Čovjek bira karijeru i četiri puta veću plaću, no nejasno je što motivira Tomislava Ćorića da odlazi iz udobne pozicije viceguvernera na manja primanja i na takvu medijsku izloženost, pitao se zastupnik.

HDZ: Ćorić će biti odličan ministar

HDZ-ovi zastupnici Petar Šimić i Marko Pavić odbacuju oporbene tvrdnje i ističu kako je Ćorićeva stručnost neupitna.

On je doktor znanosti i sveučilišni profesor, poznaje sustav iznutra, zato je naš izbor, kaže Šimić.

Ćorić ima bogato iskustvo, sve reference, financijaš je, ekonomski je stručnjak, dodaje Pavić i naglašava kako je dobivanje dva mjesta u europskim institucijama na koja odlaze Marko Primorac i Boris Vujčić rezultat politike modernog suverenizma i premijerova utjecaja.

Vjerujemo da će Ćorić biti odličan ministar financija, kazao je Pavić.