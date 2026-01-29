Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'

Hrvatski rukometaši u petak igraju polufinale Europskog prvenstva protiv Njemačke.

Već se priča o mogućem dočeku našim igračima na Trgu bana Josipa Jelačića. Kako je Grad zabranio Thompsonu nastup u gradskim prostorima kojima upravlja, poteglo se i pitanje što ako rukometaši budu tražili da im upravo on bude na dočeku.

Kako su nam rekli iz Thompsonovog tima, pjevač bi se rado odazvao, ako to bude želja igrača.

- Trebamo još interno u timu razgovarati o toj opciji. No lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao. Njemu bi to sigurno bilo drago - rekli su nam iz Thompsonovog tima.

No SDP-ovi zastupnici u Skupštini rekli su da Thompson neće dobiti dozvolu za nastup.

- Odluka o zabrani ne odnosi se isključivo na javne ustanove, nego i na gradske površine. U slučaju da Thompson zatraži nastup na Trgu, takvu dozvolu neće dobiti - rekla je Sara Medved iz Kluba zastupnika SDP-a u Gradskoj skupštini.

Podsjećamo, Grad je zabranio Thompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja, nakon što na posljednjem koncertu u zagrebačkoj Areni pjesmu 'Čavoglave' počeo sa 'za dom spremni'.

I gradonačelnika Tomislava Tomaševića pitali su o mogućem dočeku rukometašima i nastupu Thompsona.

- Čestitam rukometašima. Započela je komunikacija s Hrvatskim rukometnim savezom. I neću više ništa reći po tom pitanju. Želim im svu sreću da osvoje zlato. Ne mislim davati političke komentare, nisam ih davao cijeli turnir, neću ni sada – rekao je Tomašević, a na pitanje bi li dopustio Thompsonu da pjeva na dočeku ponovio je isti odgovor.

Tomislav Jonjić rekao je da, u slučaju da Zagreb ne odobri doček, on treba biti organiziran u Splitu.

Iz HDZ-a su o ovoj temi rekli:

- Čestitke našim rukometašima, nadamo se da će se gradonačelnik udostojiti ih dočekati bez obzira na kakvog sjaja bila medalja. Nadamo se da će se pjevati pjesme koji one želi. Hoće li zabraniti i Dinamu nastupe na Maksimiru nakon pozdrava koju su navijači izvjesili na utakmici? - rekao je HDZ-ov Mario Župan.