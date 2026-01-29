Obavijesti

News

Komentari 12
ZAVRŠILI PREGOVORI

Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nove povišice će se odnosi i na javne službe iako oni zasad ne pristaju na te uvjete. Koštat će državu 300 milijuna eura. Vlada je dogovorila rast osnovice u tri navrata po 1 posto. Izračunali smo što to znači za plaću

Admiral

Premijer Andrej Plenković je sa sjednice Vlade objavio da je postignut dogovor sa sindikatima državnih službi o novom rastu plaća za zaposlene. I to nakon sedam krugova pregovora. Sa sindikatima javnih službi još nije postignut dogovor, ali ako ne pristanu, na njih će se također primjenjivati dogovor sa državnom službom. Ukupno se radi o oko 260.000 zaposlenih, rekao je premijer. Nova povišica i drugi dogovoreni dodaci će državu ove godine koštati 300 milijuna eura. 

- Zahvaljujem svima koji su bili uključeni u pregovore. S ovim povećanjem će ukupno osnovica rasti više od 50 posto u mandatima naših vlada.  – rekao je Plenković.

Objavio je da je dogovoreno povećanje plaća u tri navrata ove godine, a iako je naveo iznose bruto osnovice koja se onda množi s koeficijentom, nije rekao da je to povećanje ukupno tri postotna boda, odnosno osnovica raste tri puta po 1 posto. Prvo povećanje ide od travnja, drugo od kolovoza, a treće od prosinca. Osnovica će u prosincu iznositi 1035 eura bruto nakon ovih povećanja.
Samo okvirno  smo izračunali i što to znači za plaće zaposlenih. Točan izračun ovisi o mjestu življenja, stažu, broju djece i svatko ga mora izračunati za sebe.

Za samca zaposlenog u državnoj službi s plaćom od 890 eura, prvo povećanje iznosi oko 8 eura, a ostala dva oko sedam eura. U konačnici će na kraju godine dobivati 22 eura više nego sada.

Za samca s plaćom oko 1200 eura, povećanje plaće će biti nakon svakog povišenja osnovice bit oko 12 eura, a u konačnici 36 eura. 
Za plaću od oko 1800 eura, plaća će rasti po otprilike 18 eura, pa će u konačnici na kraju godine imati 54 eura višu plaću.

Premijer je objavio da se povećava i pomoć za rođenja djeteta zaposlenim s pola na jednu proračunsku osnovicu, a ona trenutačno iznosi 441 euro. Povećava se i terenski dodatak i po novom će iznositi 30 eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'
PROPUŠTENI POZIV

Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'

Odgovorio je na navode predsjednika Zorana Milanovića koji je ranije rekao da ga je premijer zvao "usred noći, ali da mu se nije javio"
VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...
STRAŠNA SNIMKA

VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...

Na snimci se vidi kako su radnici bili u blizini skele, srećom, sve je prošlo bez tragedije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026