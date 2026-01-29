Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...

Premijer Andrej Plenković je sa sjednice Vlade objavio da je postignut dogovor sa sindikatima državnih službi o novom rastu plaća za zaposlene. I to nakon sedam krugova pregovora. Sa sindikatima javnih službi još nije postignut dogovor, ali ako ne pristanu, na njih će se također primjenjivati dogovor sa državnom službom. Ukupno se radi o oko 260.000 zaposlenih, rekao je premijer. Nova povišica i drugi dogovoreni dodaci će državu ove godine koštati 300 milijuna eura.

- Zahvaljujem svima koji su bili uključeni u pregovore. S ovim povećanjem će ukupno osnovica rasti više od 50 posto u mandatima naših vlada. – rekao je Plenković.

Objavio je da je dogovoreno povećanje plaća u tri navrata ove godine, a iako je naveo iznose bruto osnovice koja se onda množi s koeficijentom, nije rekao da je to povećanje ukupno tri postotna boda, odnosno osnovica raste tri puta po 1 posto. Prvo povećanje ide od travnja, drugo od kolovoza, a treće od prosinca. Osnovica će u prosincu iznositi 1035 eura bruto nakon ovih povećanja.

Samo okvirno smo izračunali i što to znači za plaće zaposlenih. Točan izračun ovisi o mjestu življenja, stažu, broju djece i svatko ga mora izračunati za sebe.

Za samca zaposlenog u državnoj službi s plaćom od 890 eura, prvo povećanje iznosi oko 8 eura, a ostala dva oko sedam eura. U konačnici će na kraju godine dobivati 22 eura više nego sada.

Za samca s plaćom oko 1200 eura, povećanje plaće će biti nakon svakog povišenja osnovice bit oko 12 eura, a u konačnici 36 eura.

Za plaću od oko 1800 eura, plaća će rasti po otprilike 18 eura, pa će u konačnici na kraju godine imati 54 eura višu plaću.

Premijer je objavio da se povećava i pomoć za rođenja djeteta zaposlenim s pola na jednu proračunsku osnovicu, a ona trenutačno iznosi 441 euro. Povećava se i terenski dodatak i po novom će iznositi 30 eura.