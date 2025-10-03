Obavijesti

HDZ-OV KRALJ SUNCA PLUS+

Ćosić u ime oca kupio zemlju za 120.000 €, a velika solarka će mu donijeti 3,9 milijuna eura

Piše Ivan Pandžić,
Ćosić u ime oca kupio zemlju za 120.000 €, a velika solarka će mu donijeti 3,9 milijuna eura
storyeditor/2025-10-02/PXL_190522_93545155.jpg | Foto: Patrik Macek/Pixsell

Cijena po kojoj su Ćosići kupili više od milijun kvadrata bivšeg državnog zemljišta će se vratiti već kroz jednu godinu zakupa zemljišta za solarnu elektranu. Peri Ćosiću će uz to ostati i još dodatnih 300.000 kvadrata.

Zemljište HDZ-ovca Pere Ćosića na kojem će niknuti golema solarna elektrana pored Slavonskog Broda nekad je bilo u vlasništvu države. I prethodni kupac i Ćosići dobili su ga prilično povoljno jer je riječ o lošijem poljoprivrednom tlu i šikari. A sad će za samo jednu godinu davanja u zakup dijela zemljišta za elektranu Ćosić dobiti više nego što je njegov otac platio cijelo zemljište od 1,081 milijun četvornih metara. I još će mu ostati 301.000 četvornih metara na raspolaganju.

