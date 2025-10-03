Ćosić u ime oca kupio zemlju za 120.000 €, a velika solarka će mu donijeti 3,9 milijuna eura

Zemljište HDZ-ovca Pere Ćosića na kojem će niknuti golema solarna elektrana pored Slavonskog Broda nekad je bilo u vlasništvu države. I prethodni kupac i Ćosići dobili su ga prilično povoljno jer je riječ o lošijem poljoprivrednom tlu i šikari. A sad će za samo jednu godinu davanja u zakup dijela zemljišta za elektranu Ćosić dobiti više nego što je njegov otac platio cijelo zemljište od 1,081 milijun četvornih metara. I još će mu ostati 301.000 četvornih metara na raspolaganju.

