Costa o Bliskom istoku: 'Napadi na civilnu infrastrukturu u Iranu su nezakoniti i neprihvatljivi'

Američki predsjednik Donald Trump produljio je rok Iranu za sporazum s Washingtonom do srijede u 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu, zaprijetivši da će u suprotnom početi bombardirati elektrane i mostove

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa upozorio je u ponedjeljak da je svaki napad na civilnu infrastrukturu neprihvatljiv u Iranu, kojemu je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio razaranjem elektrana i mostova.

“Svako ciljanje civilne infrastrukture, naime energetskih objekata, je nezakonito i neprihvatljivo. To se odnosi na ruski rat u Ukrajini i primjenjuje se svugdje. Iransko civilno stanovništvo glavna je žrtva iranskog režima. Također bi bilo glavna žrtva širenja vojne kampanje”, objavio je na društvenim mrežama Antonio Costa.

Američki predsjednik Donald Trump produljio je rok Iranu za sporazum s Washingtonom do srijede u 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu, zaprijetivši da će u suprotnom početi bombardirati elektrane i mostove.

Costa je u svojoj objavi istaknuo kako je sada nakon pet tjedana rata na Bliskom istoku, jasno da samo diplomatsko rješenje može riješiti njegove temeljne uzroke.

Dodao je da je u svom nedavnom razgovoru s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškianom pozvao Iran da odmah prekine svoje napade na zemlje u regiji i omogući ponovno uspostavljanje pune slobode plovidbe kroz Hormuški tjesnac.

“Eskalacijom se neće postići prekid vatre i mir. Samo pregovori, odnosno tekući napori koje vode regionalni partneri, hoće”, rekao je Costa.

