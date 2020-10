Čović poziva Izetbegovića da poštuje ranije dogovore: Cilj je izmijeniti izborne zakone BiH

Nije tajna da neke političke opcije žive posljednjih desetak godina isključivo na izbornom inženjeringu koji se provodi u izbornom procesu, rekao je Čović

<p>Predsjednik HDZ BiH <strong>Dragan Čović</strong> u srijedu je odbacio kritike koje mu je zbog sastanka s predsjednikom Srbije <strong>Aleksandrom Vučićem </strong>uputio čelnik Stranke demokratske akcije (SDA)<strong> Bakir Izetbegović</strong> kojega je istodobno pozvao da poštuje ranije dogovore čiji je cilj osigurati izmjene izbornog zakona BiH.</p><p>U intervjuu za sarajevski "Dnevni avaz" Čović je kazao kako je u ponedjeljak tijekom susreta s Vučićem u Beogradu na kojemu je bio i član Predsjedništva BiH <strong>Milorad Dodik</strong> glavna tema bila izvještaj Europske komisije o napretku BiH.</p><p>Čelnik HDZ-a taj je dokument opisao kao "dosta siv" uz ocjenu kako bi u tim okolnostima bilo veliko postignuće ukoliko bi BiH naredne godine dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji.</p><p>Čović je kazao kako je s Vučićem razgovarao i o predstojećim lokalnim izborima u BiH zakazanim za 15. studenog a ponovio je svoje ranije ocjene kako je Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) u sadašnjem sastavu nezakonito.</p><p>- Nije tajna da neke političke opcije žive posljednjih desetak godina isključivo na izbornom inženjeringu koji se provodi u izbornom procesu - kazao je Čović aludirajući na "slučaj Komšić" odnosno činjenicu da je on kao hrvatski član Predsjedništva BiH izabran uz potporu SDA na čijem je čelu Izetbegović.</p><p>Čelnik vladajuće bošnjačke stranke ranije ovog tjedna kritizirao je Čovićev i Dodikov sastanak s Vučićem uz ocjenu kako oni namjerno izbjegavaju čuti njegovo mišljenje o stanju u BiH. Izetbegović je kazao kako je BiH "tronožac" koji ne može stajati bez treće strane, u ovom slučaju Bošnjaka.</p><p>Čović mu je na to sada odgovorio porukom kako je upravo u pregovorima između HDZ BiH i SDA koji su trenutačno blokirani potrebno pokazati koliko je bitan taj tronožac u BiH te koliko je važno da razgovaraju predstavnici tri naroda.</p><p>- Vjerujem da će Izetbegović prihvatiti tu realnost i da ćemo provesti naše dogovore oko Mostara i izbornog zakona do konca godine - kazao je Čović dodajući kako ima dojam da SDA sada traži način kako izigrati sporazum kojega su on i Izetbegović potpisali u lipnju kada su definirana nova izborna pravila za Mostar i ujedno dogovoreno da se do kraja godine nađu rješenja za izmjene izbornog zakona odnosno način biranja članova Predsjedništva BiH i zastupnika u Domu naroda parlamenta Federacije BiH.</p><p>Unatoč tom sporazumu pregovori su blokirani a SDA je postavila zahtjev da se prije izmjene izbornog zakona uspostavi nova vlada Federacije BiH koja je u tehničkom mandatu još od izbora 2018. godine. HDZ BiH na to ne pristaje a Čović je u srijedu to i potvrdio kazavši kako ne vidi zbog čega bi uopće sastavljali novu entitetsku vladu ako se postignuti dogovori ne provode.</p>