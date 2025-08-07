Obavijesti

POZIVA NA MIR

Čović: Stabilna BiH moguća jedino ako će se poštovati presude i provoditi reforme

Piše HINA,
Čović: Stabilna BiH moguća jedino ako će se poštovati presude i provoditi reforme
Mostar: Konferencija za medije nakon sastanka HDZ-a BiH i "Trojke" | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Istaknuo je kako je stav HDZ-a BiH i njega kao predsjednika stranke jasan i nedvojben a to je da je poštivanje sudskih presuda važno je za funkcioniranje svakog društva, pa tako i BiH

Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović pozvao je na smirivanje stanja u njegovoj zemlji kao i na poštivanje sudskih presuda kao i odluka Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) uz ocjenu kako je to jedini način da se očuva funkcioniranje države i vrati provedbi nužnih reformi.

Komentirajući eskalaciju krize u BiH nakon što je Milorad Dodik pravomoćno osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika a SIP mu zbog toga oduzeo i mandat predsjednika Republike Srpske, u intervjuu za sarajevski "Dnevni avaz" od četvrtak Čović je kazao kako je sada potrebno smiriti situaciju te prihvatiti ishod cijelog procesa.

Istaknuo je kako je stav HDZ-a BiH i njega kao predsjednika stranke jasan i nedvojben a to je da je poštivanje sudskih presuda važno je za funkcioniranje svakog društva, pa tako i BiH.

SUDSKA ODLUKA Čović pozvao na očuvanje stabilnosti, a Schmidt na poštivanju presude Dodiku
Čović pozvao na očuvanje stabilnosti, a Schmidt na poštivanju presude Dodiku

Podsjeća kako je na isti način postupio i prije 20 godina, kada ga je tadašnji visoki predstavnik smijenio s pozicije člana Predsjedništva BiH. O tome je imao svoj stav ali je odluku visokog predstavnika poštovao i molio sve druge da postupe na isti način.

"Često možemo raspravljati koliko funkcioniramo kao uređena pravna država i demokratsko društvo, ali uvijek smatram da je bolje poštivati sve presude svih naših institucija nego imati anarhiju kao odgovor. To je ujedno i odgovor svima nama koji se bavimo politikom, da moramo uvažavati drugostupanjsku presudu Suda BiH", kazao je Čović.

Apelirao je i na sve one koji sada, komentirajući presudu i smjenu Dodika svojim komentarima samo "dolijevaju ulje vatru" da s tim prestanu i da se svi okrenu ka tome kako stabilizirati procese u zemlji jer sadašnja izvršna i zakonodavna vlast moraju funkcionirati do novih izbora u listopadu 2026. kako bi se nastavio europski put koji je već mjesecima blokiran a BiH je zbog toga izgubila i više od 100 milijuna eura iz europskog fonda namijenjenog provedbi reformi.

ODUZET MU JE MANDAT Dodik ne priznaje Izborno povjerenstvo, oporba poručila: 'Odlazak neće imati štete'
Dodik ne priznaje Izborno povjerenstvo, oporba poručila: 'Odlazak neće imati štete'

"Bilo bi neodgovorno izgubiti dodatnih 100 milijuna eura u idućih par mjeseci zbog nemogućnosti postizanja unutarnjih dogovora. Mislim da je to dovoljan motiv za sve političke dionike da uistinu svi prepoznamo europski put BiH kao jedini put, koji apsolutno nema alternativu i koji ne smije biti riskiran zbog drugih problema s kojima se kao društvo nosimo", kazao je Čović.

Očekuje da će HDZ BiH s partnerima u Federaciji BiH o tome razgovarati u narednih sedam dana a s onima na državnoj razini najkasnije do kraja kolovoza.

Apelirao je na partnere iz bošnjačkih stranaka da napokon shvate nužnost izmjena izbornog zakona jer je to jedini način očuvanja ravnopravnosti Hrvata pa tako i BiH kao države.

