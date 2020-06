Čović: 'U XI. izbornoj jedinci očekujemo sva tri mandata'

Očekivanja od XI. izborne jedinice ove godine ima lista HDZ-a, generala Glasnovića kojega podupire Domovinski pokret Miroslava Škore, te lista MOST-a kojoj potporu u BiH daje Hrvatska republikanska stranka

<p>Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH <strong>Dragan Čović</strong> očekuje da će u XI. izbornoj jedinici HDZ osvojiti sva tri mandata smatrajući to važnim za nastavak potpore tamošnjim Hrvatima u ostvarenju jednakopravnosti i izmjenama Izbornog zakona.</p><p>- Mi radimo za HDZ. Na toj je listi devet imena HDZ-a BiH od ukupno 14. To je i stranačka obveza dobiti sva tri mandata za Sabor Republike Hrvatske. Ja samo uvjeren da ćemo u tome uspjeti - rekao je Čović na konferenciji za novinare u Mostaru nakon sjednice stranačkog Predsjedništva.</p><p>Pri tome je ocijenio kako će čak 11 lista, koje su se prijavile na 11. izbornu jedinicu, pomoći HDZ-u da dobije sva tri mandata.<br/> Na posljednjim izborima održanim 2016. u Hrvatski sabor su izabrana dvojica zastupnika HDZ-a te Željko Glasnović s neovisne liste.</p><p>Očekivanja od XI. izborne jedinice ove godine ima lista HDZ-a, generala Glasnovića kojega podupire Domovinski pokret<strong> Miroslava Škore,</strong> te lista MOST-a kojoj potporu u BiH daje Hrvatska republikanska stranka.</p><p>Čović je u ponedjeljak pozvao birače da se zbog povećanja broja slučajeva zaraze korona virusom i izbjegavanja gužvi na dan izbora koji se u dijaspori održavaju 4. i 5. srpnja prethodno registriraju. Rok za prijavu u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima za to istječe u srijedu u ponoć.</p><p>Čelnik HDZ-a BiH je ocijenio iznimno važnim da službeni Zagreb nastavi potporu bosanskohercegovačkim Hrvatima kako bi ostvarili jednakopravnost s druga dva naroda kroz izmjene izbornog zakona kako bi se izbjegla mogućnost da brojniji Bošnjaci biraju -hrvatske predstavnike u Domu naroda i Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.</p><p>- Ono što dogovaramo s Republikom Hrvatskom daje nam dodatna jamstva za stvaranje ambijenta kako bi prije svega s partnerima Bošnjacima pronašli dogovor, kompromis oko izmjene Izbornog zakona. Vjerujem da bi dogovor oko Mostara uvelike mogao pomoći da se lakše pronađe dogovor za Izborni zakon što podrazumijeva legitiman izbor i legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda u Domu naroda i Predsjedništvu BiH - istaknuo je Čović.</p><p>Prošloga tjedna Čović je sa čelnikom vodeće bošnjačke Stranke demokratske akcije<strong> Bakirom Izetbegovićem </strong>dogovorio izmjene izbornih propisa ta Statuta grada Mostara kako bi se nakon 12 godina održali izbori za novi saziv gradskog vijeća.</p>