Čović upozorio na dug proces glasovanja na izborima u BiH

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović glasovao je u nedjelju ujutro na općim izborima u BiH te je pritom upozorio na neuobičajeno dugo trajanje postupka glasovanja na izborima i pozvao birače da unatoč tome u što većem broju izađu na birališta. Čović je glasovao među prvima na biračkom mjestu u središtu Mostara.

Pokretanje videa... VIDEO Izbori u BIH | Video: Reuters

„Drago mi je da smo došli među prvima i vidjeli ste da nam je trebalo 10 do 12 minuta da obavimo taj čin. Kako će to danas izgledati, vidjet ćemo ako nastane neki problem. Međutim, ne zazivamo probleme“, rekao je Čović u kratkoj izjavi za novinare.

Pozvao je građane da u što većem broju izađu na izbore, istaknuvši njihovu važnost za Bosnu i Hercegovinu, a posebno za hrvatski narod.

„Ja pozivam sve one koji imaju pravo glasa da danas izađu da glasuju. Mislim da je danas veliki dan za sve nas, za našu Bosnu i Hercegovinu, a posebno za hrvatski narod“, dodao je predsjednik HDZ-a BiH.

Čović je izrazio uvjerenje da će izbori proći bez većih tehničkih problema te da će se, prema najavama, prvi rezultati znati oko 20 sati.

Veće gužve na biralištima očekuju se tijekom dana.

Deseti opći izbori u BiH nakon rata održavaju se uz prvu širu primjenu novih izbornih tehnologija. Sustav uključuje biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića a cilj je povećati transparentnost izbornog procesa.

Na nedjeljnim izborima u BiH glasuje se za novi sastav Predsjedništva BiH, Zastupničkog doma Parlamenta BiH, entitetske parlamente, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske te skupštine deset županija u Federaciji BiH.